Von Bernhard Hertlein

Düsseldorf/Harsewinkel (WB). Für Landmaschinenhersteller waren die Rahmenbedingungen in diesem Jahr insbesondere in Deutschland alles andere als ideal. Dennoch konnte Claas seinen Umsatz sogar noch ganz leicht auf 3,898 (Vorjahr: 3,889) Milliarden Euro steigern. Das ist Rekord, und fast eine Milliarde mehr als vor zehn Jahren. Einbußen gab es aber beim Gewinn.

Wie Thomas Böck , seit 1. Oktober neuer Vorsitzender der Claas-Geschäftsführung, am Dienstag in Düsseldorf erklärte, hat sich insbesondere der Stammmarkt Deutschland 2019 ab Juni eher schleppend entwickelt. Am Ende erwartet Böck nach vorläufigen Zahlen einen Rückgang um 4,1 Prozent. Ursache für die Investitionszurückhaltung der bäuerlichen Kundschaft sei die große Dürre des Jahres 2018. Mit 801 Millionen Euro erwirtschaftet Claas immer noch ein Fünftel des Umsatzes in Deutschland.

Starke Nachfrage in Frankreich

Sehr erfreulich entwickelte sich für das Unternehmen dagegen die Nachfrage nach Traktoren und Erntemaschinen in Frankreich, dem mit 757 Millionen Euro zweitgrößten Markt. Hier konnte Claas um 11,7 Prozent zulegen. Auch in den übrigen westeuropäischen Ländern stieg der Umsatz unterm Strich insgesamt um 9,7 Prozent auf 819 Millionen. Einbußen gab es in allen übrigen Regionen: minus 7,2 Prozent in Zentraleuropa, minus 8,5 Prozent in Osteuropa und minus 4,4 Prozent in den europäischen Märkten.

Ertrag zurückgegangen

Wegen der schwierigen Marktlage reduzierte sich das Ergebnis vor Steuern von 225,7 auf 135,7 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl stieg weltweit leicht auf 11.448 (Vorjahr: 11.132) Beschäftigte. In Deutschland war der Zuwachs mit 208 auf 5503 sogar besonders stark. Auch die Zahl der Auszubildenden erhöhte sich im Konzern um 21 auf 735.

Trotz der schwierigen Marktlage investierte Claas sogar mehr Geld in Sachanlagen (125 Millionen Euro, Vorjahr: 113) sowie in Forschung und Entwicklung (244 Millionen Euro, Vorjahr: 233).