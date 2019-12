Von Bernhard Hertlein

Detmold (WB). Im nächsten Jahr wird Weidmüller 170 Jahre alt. Ausgerechnet jetzt wird das konjunkturelle Umfeld für die Elektronikbranche schwieriger. Trotzdem will das Unternehmen auch 2020 leicht wachsen, erklärte Vorstandssprecher Jörg Timmermann am Mittwochabend. Dabei setzen die Detmolder außer auf Industrie 4.0 insbesondere auch auf das noch junge Geschäftsfeld Elektromobilität.

Schon der Umsatz des laufenden Geschäftsjahres wird Timmermann zufolge knapp über dem des Vorjahres liegen. 2018 hatten die 4900 Beschäftigten von Weidmüller 823 Millionen Euro erwirtschaftet.

In diesem Oktober hat Weidmüller erstmalig auf einer Messe für Elektromobilität in München eine eigene Ladestation vorgestellt. Sie kann in Häusern und Garagen an Wänden installiert werden und eignet sich darum insbesondere auch für den privaten Einsatz. Weidmüller geht davon aus, dass künftig nur 20 Prozent der Ladevorgänge bei Elektroautos an öffentlichen Ladesäulen vorgenommen werden, 80 Prozent dagegen am Arbeitsplatz oder in Privatgaragen sowie auf Stellplatzanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Bei der Etablierung im Markt soll die Paderborner Firma Wallbe helfen. An ihr hat sich Weidmüller im September mit 25,1 Prozent beteiligt. Wallbe ist als Komplettanbieter bereits im Markt für Elektromobilität etabliert.

Verarbeitung und Bereitsstellung von Daten in der Industrie

Zum Kerngeschäft von Weidmüller gehören die Erfassung, Auswertung, Verarbeitung und Bereitsstellung von Daten in der Industrie. Technikvorstand Volker Bibelhausen setzt auf eine nachwachsende Nachfrage, indem das „Internet der Dinge“, auch IoT oder Industrie 4.0 genannt, die Produktionsprozesse in der Wirtschaft noch immer weiter durchdringe. Auf der Leitmesse „Smart Production Solutions“ stellten die Detmolder im November „Block“ vor, ein Terminal, das Bibelhausen zufolge eine effiziente Statusüberwachung von dezentralen Maschinen und Anlagen ermöglicht. Auch in diesem Bereich stärkte sich Weidmüller durch eine Akquisition: Im Sommer beteiligte sich das Unternehmen an dem taiwanesischen IoT-Spezialisten ORing.

Weidmüller investiert in neue Produkte

Um sich für weiteres Wachstum vorzubereiten, investiert Weidmüller derzeit nach Angaben von Vertriebsvorstand Timo Berger im mittleren zweistelligen Millionenbereich in neue Produkte, Infrastruktur und Technologien. Der Schwerpunkt liege dabei auf Wachstumsregionen in Asien. In China eröffneten die Detmolder im Juni ein 14.000 Quadratmeter großes neues Produktionsgebäude in Suzhou. Die Energie wird dort aus Solaranlagen gewonnen. Inzwischen ist Weidmüller schon seit 25 Jahren in China aktiv.

Darüber hinaus ist das Unternehmen 2019 auch in Südostasien gewachsen. Im November wurde in Malaysia ein neues Gebäude mit 4000 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche sowie 450 Quadratmetern für Büros eröffnet. Insgesamt hat Weidmüller den Umsatz in Asien 2019 um knapp vier Prozent gesteigert.