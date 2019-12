Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Das Angebot von Rewe an Kunden mit Payback-Karte, sich den Kassenbons als Anhang an eine E-Mail schicken zu lassen, hat auch ökonomische Gründe. Bisher hat die Supermarktkette nach eigenen Angaben Kassenbons ähnlich wie andere nur ausgedruckt, wenn der Kunde mit Karte bezahlte oder den Bon gewünscht hat. Nicht geben wird es den E-Bon vorläufig bei den Toom-Baumärkten und beim Discounter Penny, die ebenfalls zum Rewe-Konzern gehören.

Wenn zum Jahreswechsel aber die Ausgabe der Papierbelege Pflicht werde, rechnet das Unternehmen mit einem zusätzlichen Papierverbrauch von 632 Tonnen. Würde man die Bons aneinanderlegen, ergebe dies eine Strecke von 140.000 Kilometern, erklärte Pressesprecher Thomas Bonrath auf Anfrage dieser Zeitung.

Insgesamt rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) gar mit mehr als zwei Millionen Kilometern zusätzlicher Länge an Kassenbons im Jahr. Viele davon landen nach Auffassung der Kritiker, die vor allem aus dem Umweltbereich kommen, nicht in einem Abfallkorb, sondern zusammengeknüllt irgendwo am Straßenrand oder in der Natur. Für das unachtsame Wegwerfen von Kassenbons gibt es sogar einen englischsprachigen Fachbegriff: Littering.

Der Handel beklagt vor allem die erheblichen Mehrkosten. Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL, begrüßt deshalb die Innovation bei Rewe, sieht aber auch mögliche Konflikte mit Datenschützern. Diese schließt Bonrath aus Rewe-Sicht aus. Nach den Datenschutzbestimmungen zum E-Bon muss der Kunde einer Nutzung des E-Bons zu werblichen Zecken und Marktforschung vorher ausdrücklich zustimmen. Allerdings hat ein Widerspruch zur Folge, dass man von der Teilnahme am E-Bon-System ausgeschlossen wird.

Unabhängig vom neuen Gesetz gibt es die Möglichkeit, sich den Kassenbon per Email schicken zu lassen, bei der Supermarktkette Real schon seit Sommer 2016. Zusätzlich kann sich der Real-Kunde den Bon auch auf eine App übertragen lassen. Diese ließ sich Real nach Angabe des Sprechers Frank Grüneisen eigens von einem Mönchengladbacher Unternehmen entwickeln. Darum sei das Angebot auch nicht an den Besitz der Payback-Karte gebunden.

Eine alternative digitale Kassenbon-App wurde in diesem Jahr von der Bremer Firma A & G entwickelt. Angeblich haben sich schon Handelsketten mit einem Jahresumsatz von knapp 103 Milliarden Euro für die App entschieden. Allerdings wollten diese ihre Namen noch nicht in der Zeitung lesen, heißt es bei A & G. Zum Thema Datenschutz verweisen die Entwickler darauf, dass bei ihrer App keine individuellen Nutzerprofile angelegt, sondern nur Kundenströme beobachtet würden.

Kommentar von Bernhard Hertlein

Es kann sein, dass der Bundesfinanzminister sich nie ein Bier in einer Eckkneipe holt. Auch keine Bratwurst in der Halbzeitpause beim HSV. Und auch, dass er den Brötcheneinkauf stets anderen überlässt. Doch vorstellen kann er sich solche Situationen sicher schon. Deshalb ist es umso unverständlicher, dass die Regierung an der Pflicht zur Ausgabe von Kassenbons ab 1. Januar festhält.

Ob Kassenbon per E-Mail oder auf Öko-Thermopapier: Die Alternativen ziehen neue Fragen hinsichtlich Datenschutz beziehungsweise Papierverbrauch nach sich. Besser wäre es, auf die Belegausgabepflicht doch noch zu verzichten. Ohnehin ist der Kassenbon nicht das einzige Mittel gegen Steuerdelikte. Da ist die entsprechende Software in den Kassen zielführender.