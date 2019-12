Von Bernhard Hertlein

An erster Stelle nennt Andreas Vollmer, Vizepräsident des Bundesverbandes der deutschen Versicherungskaufleute (BVK), den vom CDU-Bundesparteitag Ende November in Leipzig auf Antrag von NRW-Sozialminister Karl Laumann gefassten Beschluss zur Altersvorsorge. Damit werde nicht nur der Privatwirtschaft weitgehend der Boden entzogen, sondern auch einer qualifizierten Beratung für die Altersvorsorge, kritisiert Vollmer, der in Bielefeld das konzernunabhängige Maklerbüro Hasenclever + Partner leitet.

Gegen die ebenfalls aus der CDU kommende Forderung, den Bestand an sogenannten Zulagenrenten wie „Riester“ in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent zu steigern, hat Astrid Sander, OWL-Bezirksvorsitzende des BVK, grundsätzlich keine Einwände. Allerdings müssten die Abschlüsse auch fair honoriert werden.

In diesem Punkt sehen sich die Versicherungsmakler mit der Forderung aus der SPD konfrontiert, das vertraute Provisionsmodell auf Honorarberatung umzustellen. In Großbritannien habe eine solche gesetzliche Vorschrift vor Jahren zu einem massiven Sterben in der mittelständischen Branche der Versicherungsmakler geführt. „Seitdem fehlen im Vereinigten Königreich die Fachleute, die die Menschen fachkundig zum Thema Altersvorsorge beraten“, sagt Sander. Das System der Honorarberatung habe zu Folge, dass die Kunden sich in der Regel vorab auf einen Makler festlegten, weil sie die Mehrfachhonorierung scheuten. Das mindere die Vergleichbarkeit und damit die Qualität der Beratung.

Grundsätzlich hält der BVK auch die Festsetzung von Obergrenzen bei der Provision für weder notwendig noch sinnvoll. Die Beträge, die in der Öffentlichkeit kursierten, sei viel zu hoch. Vollmer räumt, dass es auch schwarze Schafe gebe. Diese seien aber „die absolute Ausnahme“. Allerdings leide die Branche noch unter einem Negativimage, das aus früherer Zeit komme. Versicherungskaufleute verfügten heute über eine gute Ausbildung. Ihre regelmäßige Fortbildung werde von der IHK überwacht.

Insgesamt gibt es nach Schätzungen des BVK-Vizepräsidenten in Deutschland etwa 500.000 Personen, die Versicherungsgeschäfte vermitteln. 45.000 von ihnen betreiben ein konzernunabhängiges Maklerbüro. Größer ist die Zahl derer, die sich mit ihrem Unternehmen an einen Anbieter gebunden haben: etwa 150.000. Hinzu kommt der Vertrieb über Banken und Sparkassen.

Der BVK als politisches Sprachrohr der Branche sieht die private Altersvorsorge in der Bevölkerung insgesamt gefährdet. Angesichts von Null- und Negativzinsen setze sich in breiten Kreisen der Eindruck, Sparen lohne sich nicht mehr. Die negativen Folgen würden in einigen Jahrzehnten sichtbar, wenn die heutige junge Generation ins Rentenalter kommen, erklären Vollmer und Sander.