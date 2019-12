Im Werk Diebold Nixdorf wird „Hochzeit“ gefeiert: Tresor und Bedienteil eines Geldautomaten der neuen Generation werden zusammengefügt. Alle fünf Minuten läuft ein fertiger Geldautomat am Heinz-Nixdorf-Ring in Paderborn vom Band. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Dr. Ulrich Näher, verantwortlich für das weltweite Hardware-Geschäft des Konzerns, stellt klar: „Wir waren finanziell unter Druck, aber die Fusion und die Integration haben gut funktioniert. Diebold Nixdorf entwickelt sich sehr gut.“ Dafür steht auch die neue Generation Bankautomaten, die Diebold Nixdorf derzeit auf den Markt bringt. Diese Geräte werden hauptsächlich in Paderborn entwickelt und gebaut – und zwar für den Weltmarkt.

Der Standort Paderborn habe sich im internen Konzernvergleich behauptet und gehe zuversichtlich aus der Fusion hervor, sagt Näher. Er ist sicher: Trotz mobiler Bezahlsysteme werden Bankautomaten auch in Zukunft eine große Bedeutung haben. Während China vermehrt das Smartphone zum Bezahlen nutze, steige in Osteuropa der Bargeldverkehr. In Deutschland und den USA gebe es hingegen kaum Veränderungen.

Trotz Gegenwind und aller Veränderungen in der Branche: Näher bezeichnet die Geschäftsentwicklung als „stabil“ – die Zukunft von Diebold Nixdorf sieht er für die nächsten Jahre gesichert.

Geldautomat am Flughafen unterstreicht gute Zusammenarbeit

Und das auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Banken fusionieren, Filialen aufgegeben werden und verschiedene Institute gemeinsame SB-Standorte einrichten. „Selbst wenn Filialen schließen, steigt der Grad der Automatisierung“, sagt Näher über die Chancen für den Hersteller von Bankautomaten.

Dass Banken-Gemeinschaftsmodelle sehr gut funktionieren, zeige der Geldautomat am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Nach Angaben von Vice President Uwe Krause wird dieser schon seit vielen Jahren gemeinsam von Sparkasse und Volksbank betrieben.

Zur Situation mit dem Automaten-Wettbewerb sagt die Paderborner Führungsriege von Diebold Nixdorf, dass Asien derzeit der stärkste Konkurrent sei. „Die Hersteller kommen über den Preis.“ Für Diebold Nixdorf spreche hingegen die Qualität und die hohe Ausdifferenzierung der Produkte.

Der Standort Paderborn trage mit seiner starken Entwicklungsabteilung und Produktion erheblich zum Erfolg des Gesamtunternehmens bei. Näher: „Wir sind bei Diebold Nixdorf der Leitstandort für die Produktion. Entscheidend sind dabei die Fähigkeiten der Mitarbeiter und die Faktorkosten.“ Aus Produktivitätsgründen habe man Fertigungsstätten in Ungarn und Indien geschlossen.

Verschuldung abbauen

Die Festlegung auf Paderborn habe auch zu einem Personalumbau geführt. Vor der Fusion gab es hier etwa 1.800 Beschäftigte. Trotz zwischenzeitlicher struktureller Veränderungen bewege sich die Anzahl aktuell in etwa auf dem gleichen Niveau.

Näher verschweigt nicht, dass die Fusion von Diebold und Wincor Nixdorf zum schmerzhaften Abbau von Doppelstrukturen geführt habe. Getroffen habe es vor allem den ehemaligen Paderborner Führungsbereich: Headquarterfunktionen wurden deutlich reduziert, zum Beispiel in den Bereichen Finanzen, Marketing oder Recht. All das liegt nun überwiegend in US-Hand.

Außerdem habe die Ausbezahlung der Nixdorf-Aktionäre das Unternehmen finanziell belastet. Über die nächsten Jahre müsse die Verschuldung abgebaut werden. Ein weiteres Ziel ist die Etablierung der neuen Geldautomaten-Generation, die für eine kleine Revolution stehe – vor allem in der Bedienung. Für Mitarbeiter der Banken und auch die Endverbraucher wird das Handling einfacher. Das habe sich bereits in einer Praxis-Testphase in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Paderborn-Detmold bestätigt, berichtet Näher.