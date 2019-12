Im Durchschnitt beträgt der Kostenvorteil demnach zwölf Prozent. Die staatliche Kaufzulage von bis zu 6000 Euro ab dem kommenden Jahr wurde eingerechnet. Sie mindert den Anschaffungspreis und damit Wertverlust von E-Autos. Die entscheidenden Vorteile resultieren jedoch aus den geringeren Betriebs-, Fix- und Werkstattkosten der Stromer, so die Forscher.

Am krassesten sind die Unterschiede in der oberen Mittelklasse. Ein Tesla 3 kostet seine Besitzer der Erhebung zufolge im Monat 827 Euro. Ein vergleichbarer 3er BMW schlägt mit 1236 Euro monatlich zu Buche. Bei einer angenommen Nutzungszeit von fünf Jahren und 15.000 Kilometern pro Jahr fährt das Elektroauto 24.540 Euro günstiger als der gleich große Verbrenner. Grund: Der Tesla ist in der Anschaffung mit Umweltbonus um 12.000 Euro billiger, kostet weniger KfZ-Steuer, und die Werkstattkosten sind auch klar geringer. Bei Klein- und Kleinstwagen fallen die Unterschiede nicht so stark aus. So kostet der elektrische VW e-up seine Besitzer monatlich 397 Euro gegenüber 410 Euro für den VW up.

Geringe Reichweite

Die Berliner Forscher nutzten für ihre Auswertung Angaben der ADAC-Autodatenbank sowie eigene Berechnungen. Bei allen sechs von ihnen untersuchten Modell-Paaren ergaben sich Gesamtkostenvorteile für die E-Autos, selbst im Luxussegment, wo es für Stromer keinen Umweltbonus gibt. Diese Vorteile dürften bei sinkenden Herstellungskosten noch weiter zunehmen, heißt es in der Studie. Allerdings sei der finanzielle Vorteil “offenbar zu gering, um andere Hemmnisse bei der Kaufentscheidung auszugleichen”. Verwiesen wird auf geringe Reichweiten und mangelnde Ladeinfrastruktur.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer forderte hier mehr Engagement: “Die Batterien werden immer leistungsfähiger und langlebiger”, sagte Krischer unserer Redaktion. “Jetzt muss es darum gehen, dass die Ladeinfrastruktur verbessert wird und das Abrechnungsverfahren beim Stromladen vereinheitlich wird.” Die Menschen müssten sehen, dass das Laden eines Autos kein Problem mehr, “sondern im Gegenteil genauso einfach wie Tanken heute ist”, so der Grünen-Politiker.