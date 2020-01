Delbrück (WB/ef). Die beiden Autohersteller Artega in Delbrück und die Schweizer Firma Micro Mobility Systems haben ihren Streit um den Microlino-Klon Karo beigelegt. Micro Mobility Systems will sein Fahrzeug Microlino nun 2021 auf den Markt bringen – Artega sein Elektro-Stadtfahrzeug Karo Anfang dieses Jahres neu präsentieren. Bereits Ende November 2019 hätten sich beide Unternehmen außergerichtlich geeinigt, teilten sie am Freitag mit.

Der außergerichtlichen Vereinbarung zufolge erlauben die Schweizer Artega nun, den auf ihrem Microlino basierenden E-Kabinenroller Karo auf den Markt zu bringen. Im Gegenzug wird Micro Mobility Systems seinen Microlino zur Serienreife entwickeln und arbeitet dabei mit dem italienischen Unternehmen Cecomp zusammen, wie es heißt. Cecomp hatte unter anderem das Elektrofahrzeug „Bluecar“ entwickelt und produziert.

16.000 Reservierungen für Microlino

„Wir sind froh, die rechtlichen Streitereien hinter uns zu lassen und uns auf das zu fokussieren, wofür wir seit fünf Jahren jeden Tag kämpfen: den Microlino endlich auf die Strassen zu bringen“, sagt der Micro-Firmengründer Wim Ouboter. Für den Microlino lägen mittlerweile über 16.000 Reservierungen vor.

Das ist der Karo von Artega, im September auf der IAA vorgestellt. Foto: Ingo Schmitz Das ist der Karo von Artega, im September auf der IAA vorgestellt. Foto: Ingo Schmitz

Artega wird den auf der IAA im September 2019 erstmals vorgestellten Karo eigenständig auf den Markt bringen. „Der Markt ist gross genug für zwei Anbieter und wir arbeiten daran, unser Stadtfahrzeug mit der Artega-DNA auf den Markt zu bringen, das sich eng an dem historischen Vorbild der Isetta orientiert“, sagt Klaus Frers, Geschäftsführer der Artega GmbH.

Anleihen am Kabinenrollern der 50er Jahre

Wie berichtet, haben die Schweizer den Microlino entwickelt. Die Rechte für Entwicklung und Produktion des Microlino hatten sie an den italienischen Hersteller Tazzari vergeben. Im Dezember 2018 übernahm Artega alle Rechte für die Produktion des Schweizer E-Stadtflitzers von Tazzari.

Artega gab dann bekannt, dass man ein eigenes Modell auf Basis der Microlino-Technik auf den Markt bringen wolle – den Karolino, später umbenannt in Karo. Optisch sind sich die Fahrzeuge sehr ähnlich: Beide nehmen Anleihen an den Kabinenrollern der 50er Jahre, haben ein Stoffverdeck und kombinieren die Retro-Optik mit einem Elektro-Antrieb. Gegen die Pläne von Artega hatte Microlino eine einstweilige Verfügung erwirkt. Artega will nach eigenen Angaben zwischenzeitlich mehr als 150 Veränderungen und Verbesserungen an dem Auto vorgenommen haben.

Ende September hatte die Schweizer Familie Ouboter, Erfinder des Mikrowagens Microlino, hat ein Werbe- und Verkaufsverbot für den zum Verwechseln ähnlichen Karo der Delbrücker Autoschmiede Artega erwirkt.

„Neues Kapitel in der Elektromobilität“

Der 2,5 Meter lange und 1,5 Meter breite Karo soll eine Endgeschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde erreichen. Der Preise liegt früheren Angaben beim „Classic“-Modell bei 14.275 Euro, beim „Style“ bei 15.995 Euro und bei „Edition“ bei 17.995 Euro. Optional verfügen alle Versionen des Karo über eine größere Batterie, mit der die Reichweite von rund 125 Kilometer auf 200 Kilometer steigen soll.

Artega ist ein Hersteller für Elektro-Automobile mit Sitz in Delbrück. Ausgangspunkt der Firmengeschichte war ab dem Jahr 2007 der Sportwagen Artega GT, von dem 153 Exemplare hergestellt worden sind. Mit dem aktuellen Projekt des Sportwagens Scalo Elletra T/C und dem Artega Scalo Superelletra mit Elektroantrieb und sowie Markteinführung des Retro-Stadtflitzers Karo-Isetta schlägt das Unternehmen nach eigener Aussage „ein neues Kapitel in der Elektromobilität auf.“

Klaus Dieter Frers ist laut Firmenhomepage der Ur-Ur-Ur-Enkel des Erfinders des Elektroautos, Christopher Becker. Dieser habe 1835 ein Fahrzeug entwickelt, das von einem Elektromotor angetrieben wurde und heute als erster Schritt zum Elektroauto gilt.