Von Oliver Horst

Münster (WB). Das Apothekensterben in Westfalen-Lippe beschleunigt sich. Im zurückliegenden Jahr ist der Rückgang in der Region so hoch gewesen wie nie zuvor in der Geschichte der 1945 gegründeten Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL). „65 Apothekenschließungen standen leider nur elf Neueröffnungen gegenüber“, sagt Dr. Andreas Walter, Hauptgeschäftsführer der AKWL. Die Zahl der Apotheken in Westfalen-Lippe sank unterm Strich um 54 auf noch 1868. Es war das 15. Jahr in Folge mit einem Rückgang. In OWL reduzierte sich die Apothekenzahl binnen Jahresfrist von 459 auf 452. Im Jahr 2009 waren es noch 540 Apotheken.