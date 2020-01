Düsseldorf (dpa). Fahrgäste der Eurobahn müssen sich auch nach dem Ende des Streiks auf umfangreiche Zugausfälle einstellen. Es werde wohl noch bis Ostern oder sogar Ende April dauern, bis alle in den vergangenen fünf Wochen nicht gewarteten oder reparierten Züge wieder eingesetzt werden könnten, sagte eine Unternehmenssprecherin am Freitag. Die Eurobahn kann derzeit rund zwei Drittel ihrer Züge nicht fahren lassen, weil die Bahngewerkschaft EVG unter anderem die Werkstatt in Hamm bestreikt hatte.