Gerd Hemmerling – hier mit Marketingleiterin Jessica Schlechte – hat Polipol vor 30 Jahren in Rahden gegründet und zum führenden Anbieter von Polstermöbeln in Deutschland gemacht. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Marke Hukla. Foto: Bernhard Hertlein

Von Bernhard Hertlein

Früher namhafte deutsche Hersteller wie Hans Kaufeld, Ewald Schillig, Gepade und Frommholz sind verschwunden oder gibt es nur noch als Marke. Auf der anderen Seite stehen aber Unternehmen, die in dieser Krise deutlich gewachsen sind. Dazu gehört neben 3C in Rheda-Wiedenbrück der jetzige Marktführer in Deutschland, die Polipol-Gruppe.

Sechs Werke in Polen

Gegründet wurde das Unternehmen ausgerechnet am 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen Wiedervereinigung. „Zufall“, sagt der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Gerd Hemmerling (63). Aber es war auch Programm: Von Anfang an richtete sich der Blick Hemmerlings nach Osten. Schon drei Jahre später nahm in Polen die erste Produktionsstätte ihren Betrieb auf. Heute umfasst die Gruppe sechs Werke in Polen, ein weiteres in der Nähe von Greifswald, eines in Rumänien und seit dem vergangenen Jahr eine Produktion in Weißrussland. Die Gruppe beschäftigt 6500 Mitarbeiter. Darunter sind 450 Beschäftigte am Sitz im niedersächsischen Diepenau nahe der Grenze zu OWL, wohin Polipol vor zehn Jahren von Rahden umzog.

Die Möbelmesse IMM Cologne gibt einen Überblick über aktuelle Wohntrends Fotostrecke

Foto: Bernhard Hertlein

Den größten Teil des Umsatzes von 400 bis 500 Millionen Euro erzielt die Gruppe in Deutschland, nur etwa 15 Prozent im nahen Ausland. Hemmerling sagt, Produktion sei wegen des hohen Personalkostenanteils hierzulande nur noch im ganz gehobenen Sektor der Polstermöbel rentabel. Er glaubt, dass die Standorte in Osteuropa weiter wachsen. Produktion in Asien sei zwar noch billiger, aber der Transport einfach zu weit. Zu Polipol gehören außer der Stammmarke auch Polinova, Zehdenick (modern), Megapol (jung) und Hukla, 2012 erworben für höherwertige Relax-Sessel und Sofas. Auf der Möbelmesse IMM Cologne zeigt Polipol, dass der Firma die Umwelt nicht gleichgültig ist. Für die Fasern eines neuen Polyestergarns werden, was den Kunststoffanteil betrifft, ausschließlich PET-Getränkeflaschen recycelt – 650 Flaschen allein für ein Sofa, erklärt Marketingleiterin Jessica Schlechte.

Neuer Stuhl zum Relaxen

Ganz anders lautet die Strategie bei Cor in Rheda-Wiedenbrück. „Die Produktion in Deutschland gehört zu unserer DNA“, sagt Leo Lübke, geschäftsführender Gesellschafter und seit kurzem Vorsitzender des Verbandes der deutschen Polstermöbelindustrie. Allerdings seien die Voraussetzungen in dem Segment, in dem Cor engagiert sei, auch anders. Wichtiger als der Preis seien den Kunden vor allem im Objektgeschäft Flexibilität und Schnelligkeit.

Ein anderer Markenhersteller, die zur JAB-Anstoetz-Gruppe gehörenden Bielefelder Werkstätten (BW), profitiert von der Nähe zur Mutterfirma. Im nichtdeutschsprachigen Ausland werden die Sofas und Sessel ohnehin unter dem Namen JAB Anstoetz Furniture verkauft. Als Neuheit präsentiert Andreas Seufferle, Prokurist bei BW, auf der IMM Cologne unter anderem „Legend“, einen neuen Stuhl zum Relaxen, der eigentlich ein alter ist. Auf der Suche nach einem zeitgemäßen Design sei man auf den „Siesta 62“ von Hans Kaufeld gestoßen – der Marke, die seit mehreren Jahren zu BW gehört. Ein bisschen mehr Technik und ein moderner klingender Name waren die Grundlage für die Neuheit.

Jan Kurth, VDM-Hauptgeschäftsführer, im Interview: