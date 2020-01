Von Bernhard Hertlein

Anlass war am Dienstag die Berliner „Fashion Week“. Zur exklusiven Hausparty in der „Fabrik 23“ kamen etwa geladene 130 Gäste, sogenannte „Friends of the brand“. Die vor mehr als 100 Jahren erbaute „Fabrik 23“ ist nur eineinhalb Kilometer von der Friedrichstraße entfernt. Eher versteckt in einem typischen Berliner Hinterhof gehört sie mit ihrem authentischen Industrieambiente doch zu den gefragtesten Locations für Events in der Hauptstadt.

Bestellt und abgeholt

Marketing-Geschäftsführer und Unternehmenssprecher Marc Freyberg zeigte den Gästen einen Videoclip, in dem Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger in einer Holzbox angeliefert werden. Nach dem Motto „Bestellt und abgeholt“ bahnten sich die beiden Spitzensportler anschließend ihren Weg durch die Gäste. Motto der Kampagne: „Ana & Bastian love Brax“.

Erste Markenbotschafter in der Brax-Geschichte

„Dieser Abend war für Brax ein ganz besonderer Moment, denn zum ersten Mal in der Firmengeschichte repräsentieren zwei prominente Personen unser Unternehmen, unsere Markenwerte, unsere Mode“, sagte Freyberg. Der Werbevertrag, den Brax abschloss, gilt für drei Jahre.