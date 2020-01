Von Bernhard Hertlein

Rudolf Delius. Foto: Bernhard Pierel Rudolf Delius. Foto: Bernhard Pierel

Die Textilgruppe Delius ist 1722 gegründet worden und damit möglicherweise das älteste Familienunternehmen in Ostwestfalen-Lippe (acht Jahre nach Delius war die ebenfalls in Bielefeld ansässige Moeller Group an den Start gegangen). Von 1722 bis zu Jahresbeginn 2020 befand sich die operative Führung immer in den Händen von Familienmitgliedern – von 1995 bis Beginn 2020 bei Friedrich Wilhelm Delius und seinem Cousin Rudolf. Beide haben im vergangenen Jahr ihren 66. Geburtstag gefeiert. Die Delius-Gruppe hat sich auf die Ausstattung von Hotels, Kreuzfahrtschiffe, Krankenhäuser und andere Objekte mit hochwertigen, licht- oder schallschützenden Textilien sowie mit der Firma Delcotex auf technische Textilien spezialisiert. Letztere finden ein breites Einsatzfeld von der Bau- über die Auto- und Transportindustrie bis hin zu schusssicheren Westen.

Wechsel lange vorbereitet

Friedrich Wilhelm Delius zufolge wurde der Wechsel viele Jahre lang vorbereitet. Zwei der drei Geschäftsführer, Kai Hofmeister und Thomas Stark, sind schon lange im Unternehmen in leitender Stellung.

Der künftige Sprecher, Marc Schmidt. Foto: Bernhard Pierel Der künftige Sprecher, Marc Schmidt. Foto: Bernhard Pierel

Der künftige Sprecher, Marc Schmidt, kommt von einem anderen ostwestfälischen Familienunternehmen. Bei Melitta war er Chef der auf Staubsaugerfilter spezialisierten Tochterfirma Wolf PVG in Spenge. „Ich arbeite bewusst in einem Familienunternehmen, weil dort Kontinuität und Nachhaltigkeit das Wichtigste sind”, sagt Schmidt.

Beirat umstrukturiert

Dafür hat die Bielefelder Firmengruppe diesen Beirat umstrukturiert. Künftig werden ihm neben Friedrich Wilhelm und Rudolf Delius drei Vertreter der nächsten Generation angehören: Julian Mahlert, Enkel von Reinhard Delius, Verena Pausder, Tochter von Rudolf, und Maximilian, Sohn von Friedrich Wilhelm Delius. Außerdem gehört dem Gremium als familienfremdes Mitglied der frühere Bielefelder Schüco-Chef und Investmentspezialist Dirk U. Hindrichs an. Derzeit ist der Beirat auch dabei, das 300. Firmenjubiläum im Jahr 2022 vorzubereiten.

Delius beschäftigt an zwei Standorten in Bielefeld und einem in Spenge insgesamt 245 Mitarbeiter. Der Umsatz ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und liegt jetzt bei 60 Millionen Euro.