Donald Trump pricht beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Foto: Gian Ehrenzeller

Von dpa

Davos (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos die wirtschaftliche Entwicklung der USA in seiner Amtszeit in den höchsten Tönen gelobt.