Von Bernhard Hertlein

Der Grund: Das Nudelgericht Miracoli wird seit dem vergangenen Jahr ohne den Pamesello-Käse verkauft. Auch an Tomatensoße und Würzmischung spart der Hersteller, ohne jedoch in einem gesonderten Hinweis auf der Verpackung auf den reduzierten Inhalt hinzuweisen. Der Handel verkauft die Nudeln laut Verbraucherzentrale noch immer zum alten Preis.

Bio Direktsaft auf Platz 2

Auf Mirácoli entfielen 15.749 und damit mehr als ein Drittel von insgesamt 43.044 abgegebenen Stimmen. Daneben standen vier weitere »Mogelpackungen“ zur Wahl. Zweitplatzierter knapp hinter Mirácoli wurde der „100 Prozent Bio Direktsaft Karotte“ von Hipp (13.934 Stimmen), dessen Preis sich mehr als verdoppelt hat. Auf Rang drei bis fünf folgen „Rama unser Meisterstück“ (6329), die Schokolade „Darkmilk“ von Milka (3723) und die Cerealien „Frosties“ von Kellogg (3309).

Die Top 4-Mobelpackungen 2019 Foto: Verbraucherzentrale Hamburg Die Top 4-Mobelpackungen 2019 Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Die Verbraucherzentrale fordert die Politik auf, Verbraucher „endlich besser vor den Tricksereien der Unternehmen schützen“. Im Falle Mirácoli wäre es für Mars ein Leichtes gewesen, ehrlich mit seinen Kunden umzugehen. „Warum bietet man nicht einfach eine zweite Variante mit Käse an?“ fragen die Verbraucherschützer.

Im vergangenen Jahr wählten die Verbraucher die Chipsletten von Lorenz zur „Mogelpackung des Jahres“. In der Dose war mit einem Mal drastisch weniger drin; der Preis aber war der gleiche. Den gleichen Vorwurf machten die Verbraucherschützer 2017 auch Dr. Oetker. Damals war das Vitalis Früchtemüsli auf Platz 1 gelandet.

Das „Wunder“ aus Italien

Der Name Mirácoli leitet sich von Miracolo – italienisch „Wunder“ – ab. Das Produkt orientiert sich an Spaghetti alla napoletana. In Deutschland ist Mirácoli 1961 erstmals auf den Markt gekommen. 2012 hat Kraft Foods die Marke an Mars verkauft.

Der Hersteller begründet den Verzicht auf den Pamesello-Käse mit einer Umfrage. Die Studie eines Meinungsforschungsinstituts habe ergebenen, dass die Konsumenten den Käse häufig nicht nutzten. „Dieses Feedback haben wir aufgenommen und bei der Überarbeitung unserer Pasta-Gerichte berücksichtigt“, heißt es auf der Website. „Außerdem konnten wir ... eine Preisanpassung durch gestiegene Kosten für zum Beispiel Rohstoffe oder Energie verhindern.