Hamm/Harsewinkel (WB/ef). Nach gut zwei Jahren Planungs- und Bauzeit hat der Landmaschinenhersteller Claas (Harsewinkel) planmäßig sein neues Hochregallager an der A2 in Hamm in Betrieb genommen. Dienstag Abend sollte die offizielle Einweihung stattfinden. Claas (3,8 Milliarden Euro Umsatz) hat in das Gebäude rund 20 Millionen Euro investiert.