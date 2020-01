Ein Lamellendach von Renson versorgt den heimischen Außenbereich mit luxuriösem Flair und ist für jedes Wetter gerüstet.

Den Wohnraum erweitern

Die Gestaltung moderner Außenbereiche zeigt, dass sich Hausbesitzer vermehrt draußen aufhalten, wenn es die Witterung zulässt. Patios und Pavillons mit wohnlichen Loungemöbeln, Outdoor-Küchen und Außenwhirlpools laden zum Verweilen ein - nicht zu vergessen der klassische Wintergarten als Übergangsbereich. Immer öfter entscheiden sich Gartenbesitzer für ein Lamellendach, wenn es darum geht, den Wohnraum zu erweitern. Dabei handelt es sich um stabile Konstruktionen aus Aluminium oder Holz mit einem Dach aus beweglichen Lamellen, die sich per Funkhandsender beliebig ausrichten lassen. Durch passende Seitenelemente entsteht auf Wunsch ein teilweise oder vollständig geschlossener Raum. Auf diese Weise kann man ein Lamellendach das ganze Jahr über für einen gemütlichen Aufenthalt nutzen. Aber auch als Alternative zu Carport oder Garage gewinnt es zunehmend an Beliebtheit.

Intelligenter Sonnenschutz

Da die Sonne wandert und zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich hoch am Himmel steht, sollte ein Sonnenschutzsystem möglichst flexibel sein. Diesem Anspruch werden Sonnenschirm, Markise oder Sonnensegel nur bedingt gerecht. Eine gewisse Zeitlang werfen sie auf ein bestimmtes Areal Schatten. Ändert die Sonne jedoch ihre Position, verschiebt sich auch der Schatten, sodass man das Sonnenschutzsystem neu ausrichten oder verrücken muss. Das ist nervenaufreibend, vor allem wenn die Temperaturen eh schon hochsommerlich sind. Bei der Gelenkarm- bzw. Kassettenmarkise kommt hinzu, dass sie ohne Volant nur vor der Sonne schützt, wenn diese von oben scheint. Steht die Sonne tiefer am Himmel, wird man unter Umständen trotz vollständig ausgefahrener Markise geblendet - was durchaus unangenehm ist, wenn man es sich gerade erst auf der Terrasse gemütlich gemacht hat. Ein Lamellendach meistert diese Herausforderungen durch ein simples wie effektives Prinzip: Von vertikal bis

horizontal können die Lamellen per Fernsteuerung fließend dem Sonnenstand angepasst werden. Ganz nach Belieben des Gartenbesitzers wird der Raum unter dem Lamellendach komplett beschattet oder erhellt. Licht kann auch ohne blendende Sonne herein. Und durch das Verstellen der Lamellen reguliert man gleichzeitig das Klima und die Belüftung unter dem Dach.

Ist ein Lamellendach wetterfest?

Während ein Lamellendach jedem Wetter standhält, warten die meisten Sonnenschutzsysteme bei Regen und Wind darauf, eingefahren,

zusammengeklappt oder verstaut zu werden. Oft bestehen sie zwar aus Stoffen, die speziell dafür entwickelt wurden UV-Strahlen abzuhalten, durch Regen aber porös werden. In Markisen sammeln sich bei Starkregen Wasserpfützen. Und bei Wind drohen teilweise selbst Sonnenschirme mit einem soliden Standfuß umzukippen. Ein Lamellendach ist durch fortschrittliche Technologien gegen Regen und Wind gerüstet. Sind die Lamellen geschlossen, bilden sie eine wasserdichte, ebene Fläche, die hohe Niederschlagsmengen souverän bewältigt. Nach einem Regenschauer können die Lamellen sofort wieder geöffnet werden, ohne dass darunter etwas nass wird. Das Geheimnis liegt in den integrierten Wasserableitungskanälen, mit denen die Lamellen ausgestattet sind. Sie sorgen dafür, dass das Wasser kontrolliert und schnell nach unten abfließt. Sollte es einmal stürmisch werden, haben Lamellendach-Besitzer ebenfalls keinen Grund zur Sorge. Die Konstruktionen halten Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h

aus. Als besonders praktisch erweisen sich Wettersensoren. Dank ihnen kann man das Haus getrost auch einmal für längere Zeit verlassen, ohne einen Gedanken an ein mögliches Unwetter zu verschwenden. Mit dieser sensiblen Technologie ausgestattete Dächer schließen ihre Lamellen bei Wind und Regen automatisch. Da ein Lamellendach Traglasten bis zu 200 kg/m² aushält, ist übrigens auch

Schnee kein Thema.

Maßgeschneidertes Design

Jeder Außenbereich ist ein Unikat - genau wie ein Lamellendach, denn es wird millimetergenau maßgefertigt. Das Lamellendach Design ist geprägt vom reduzierten Stil, wie er sich in moderner Architektur findet. Auf Spielereien und Verschnörkelungen wird dabei bewusst verzichtet. Stattdessen sind Konstruktion und Zubehör minimalistisch gestaltet, sodass sie sich in jedes Zuhause harmonisch einfügen. Gerade wenn das Lamellendach an die Fassade montiert wird, entsteht so ein fließender Übergang zwischen Innen- und Außenraum. Eine andere Möglichkeit ist, das Lamellendach freistehend als Patio oder Pavillon aufzustellen. Obwohl Konstruktion und Lamellen äußerst stabil sind und jedes Wetter aushalten, sind sie schlank und feingliedrig gestaltet für ein stilvolles Flair. Als koppelbares System ist ein Lamellendach jederzeit erweiterbar. Einem späteren

Terrassenausbau steht somit nichts im Wege. Eine spezielle Variante des Lamellendaches ist die Pergola Markise. Als schräge Variante wird sie an die

Außenwand montiert. Freistehend nimmt das wetterfeste Screen den Platz der Lamellen ein. Bei schönem Wetter kann das Tuch komplett eingefahren werden, sodass man von unten in den blauen Himmel schauen kann. Mit verschiedenen Seitenteilen lässt sich das Lamellendach Design nach persönlichen Wünschen vervollständigen. Die Elemente aus Holz, Glas oder Screen können fest oder beweglich sein, sodass der Raum in seiner Offenheit beliebig variiert werden kann. Hinzu kommen in das Dach integrierte Heiz- und Lichtelemente, die die wohnliche Atmosphäre vergrößern.