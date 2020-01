Der Frühling kommt, die Blumen fangen an zu blühen und Bäume entwickeln ihre Blütenknospe. Wenn es um die Gestaltung eines Gartenrastplatzes geht, ist es an der Zeit, mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Für die meisten von uns ist die Entspannung im Garten ein wesentlicher Bestandteil des freien Nachmittags. Aus praktischer Sicht ist es ratsam, stabiles Partyzelt am Haus aufzustellen, da beim Zubereiten von Speisen und Getränken keine langen Strecken ins Haus zurückgelegt werden müssen. Die Küche in der Nähe spielt eine große Rolle nicht nur für die Gäste sondern auch für den Gastgeber. Der Vorteil der Partyzelten ist, dass sie teilweise oder vollständig geschlossen werden können. Sie können sogar auf relativ kleinem Raum aufgebaut werden. Obwohl die Fläche Ihres Gartens kleiner ist, können Sie dort einen großen Teil des Tages verbringen. Wenn Sie von Zeit zu Zeit mehr Leute einladen möchten, ist das Partyzelt eine ideale Lösung. Mit Regenirinnen können Sie problemlos zwei Zelte verbinden. Die Zelte schützen vor einem Sommersturm, Wind und starkem Regen.

Das richtige Partyzelt auswählen

Sie werden sicherlich aus einer Vielzahl von Partyzelten wählen. Wir bieten Pavillons aus Stahl oder Aluminium in verschiedenen Ausführungen und Größen an. Die Zelte 3x3m und 3x6m gehören zu den praktischsten und beliebtesten Maßen der Zelte. Praktikabilität, Einzigartigkeit, Qualität und viele weitere Vorteile bietet das Markenzelt BRIMO. Der Auf- und Abbau des Zeltes nimmt dank der Scherenkonstruktion nicht viel Zeit in Anspruch. Bei der Auswahl eines geeigneten Modells müssen einige grundlegende Fragen gestellt werden:

Wie oft werde ich das Zelt während der Saison benutzen?

Wie lange wird das Zelt im Garten aufgestellt?

Werde ich das Zelt für gewerbliche Zwecke nutzen?

Wenn Sie die Fragen zu den obigen Antworten kennen, ist die Auswahl eines Zeltes ganz einfach. Sie können die Modelle auf unserer Website vergleichen. Zur Verfügung stehen sechs Modelle mit unterschiedlichen Funktionen, um allen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die Planen sind aus Polyestergewebe mit einer PVC-Beschichtung auf der Innenseite gewebt und sind wasserdicht. Das Zeltpaket enthält Konstruktion, Dach, drei volle Seitenwände und Heringe. Zelte können auf fast verschiedenen Oberflächen aufgebaut und verankert werden. Auf der Betonoberfläche empfehlen wir die Verwendung von Sandsäcken, die Sie auch auf unserer Website finden.

Genießen Sie die Entspannung in Ihrem Garten mit dem Partyzelt. Organisieren Sie ein Barbecue und genießen Sie die Kraft des Augenblicks.