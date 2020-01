Von Paul Edgar Fels

Rödinghausen (WB). Der Küchenhersteller Häcker (1761 Mitarbeiter) ist auch 2019 weiter gewachsen. Der Umsatz des Familienunternehmens mit Sitz in Rödinghausen im Kreis Herford kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 616 (2018: 602) Millionen Euro. Das neue Werk soll im September in Betrieb gehen.

„Das solide Wachstum ist für Häcker in einem hart umkämpften Markt erfreulich“, teilte Häcker am Mittwoch mit. Der Exportanteil liege unverändert bei 39 Prozent und werde auch in Zukunft strategisch im Fokus stehen. Das Umsatzplus von 14 Millionen Euro sei etwa zu gleichen Teilen auf das In- und Ausland zurückzuführen, teilte Kommunikationsleiter Karsten Bäumer auf Nachfrage mit. „Wir haben vor allem vom Verkauf hochwertiger Küchen profitiert“, sagte Bäumer weiter. Preislich lägen diese Küchen bei 10.000 Euro aufwärts – allerdings ohne Elektrogeräte. „Es ist schon ein Unterschied, ob eine Front aus Kunststoff oder aus echtem Steinfurnier besteht.“

200 Millionen Euro in Venne investiert

Auch für das laufende Jahr geht Häcker von weiteren Erlöszuwächsen aus. Eine konkrete Prognose möchte das Management um den geschäftsführenden Gesellschafter Jochen Finkemeier aber nicht nennen. Weil sich der Küchenhersteller am Standort Rödinghausen auf seine Kapazitätsgrenzen zubewegt, investiert Häcker über 200 Millionen Euro in ein zusätzliches Werk am Standort Venne im Osnabrücker Land. Es handelt sich um die größte Investition der 122-jährigen Firmengeschichte. Das Werk – laut Häcker “eine der modernsten Produktionsstätten für Küchen weltweit“ – wird auf einer Fläche von 212.000 Quadratmetern gebaut. 450 neue Arbeitsplätze entstehen. Derzeit wird der Maschinenpark aufgebaut. „Das neue Werk wird bis zur Hausmesse im September in Betrieb gehen“, sagte Bäumer.

Häcker produziert „CO2-neutral“

Damit seien die Weichen bei Häcker-Küchen auf weiteres Wachstum gestellt. Das zeigten auch die Produktneuheiten, mit denen das Unternehmen die Küchenbranche „entscheidend mitgestaltet“, heißt es. Mit „ClassicMax“ hätten die Rödinghauser eine zusätzliche Korpushöhe von 78 Zentimetern im Markt etabliert – eine besonders angenehme Arbeitshöhe, wird betont.

Viel wert legt Häcker auch darauf, dass man „CO2-neutral“ produziere. Häcker sei von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) als klimaneutrales Unternehmen ausgezeichnet worden. Es gehe darum, nachhaltig zu wirtschaften und die Grundsteine für weiteres Wachstum zu legen, sagt Markus Sander, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing.