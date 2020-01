Von Bernhard Hertlein

Unter den Bundesländern war lange Zeit umstritten, ob Online-Spiele im Internet zugelassen werden sollen. Bislang hat nur Schleswig-Holstein als einziges Bundesland Lizenzen für Glücksspiele im Internet vergeben. Ansonsten wurden sie in einem Schwarzmarkt weitgehend geduldet. Erlaubt waren sie nicht.

In Schleswig-Holstein mussten sich die Spieler als Bürger des Bundeslandes identifizieren. Damit war die Zahl eingeschränkt. Trotzdem wurde die Region von vielen Anbietern, darunter Gauselmann, als Testmarkt genutzt.

Die Neuregelung soll für Online-Casinos, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen gelten. Online-Sportwetten können künftig im Vergleich zur bisherigen Rechtslage deutlich ausgeweitet werden. Sogar Ereigniswetten werden, wenn der Staatsvertrag in Kraft tritt, zugelassen. Einschränkungen soll es wegen der Manipulationsgefahren aber bei Live-Wetten geben.

Die Verhandlungen fanden unter der Federführung der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei statt. Nun sollen die zuständigen Verbände insbesondere der Wirtschaft und des Verbraucherschutzes gehört werden. Anfang März sollen die 16 Ministerpräsidenten den Staatsvertrag unterschreiben. Danach müssen die Landesparlamente zustimmen. Der neue Staatsvertrag soll spätestens am 1. Juli 2021 in Kraft treten. Dann läuft der bisherige Vertrag aus.

Mit 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 und 14.000 Beschäftigten, davon mehr als die Hälfte in Deutschland, ist die Espelkamper Gauselmann-Gruppe Nummer 1 in der Spielebranche. In seinem Werk in Lübbecke produziert Gauselmann Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit. Unter dem Namen „Merkur Casino“ betreibt das ostwestfälische Familienunternehmen fast 400 Spielotheken in Deutschland und weitere 350 im europäischen Ausland. Entwickelt werden die Online-Spiele weltweit. Der Betrieb der Online-Plattformen ist dem adp-Werk in Lübbecke zugeordnet. Sportwetten veranstaltet Gauselmann außer in Deutschland über seine Marke „X-Tip“ bisher vor allem in Großbritannien, Italien, Spanien und Dänemark.

Bei Gauselmann gab es am Mittwoch ein geteiltes Echo. Unternehmenssprecher Mario Hoffmeister wertete den Entwurf für den Glücksspiel-Staatsvertrag als „Schritt in die richtige Richtung“. Wichtig sei es, den grauen und den schwarzen Markt mit Sportwetten und anderen Glücksspielen im Internet lahmzulegen.

Andererseits befürchtet Hoffmeister mögliche Probleme beim Datenschutz. Auch verstoße die monatliche Höchstgrenze von 1000 Euro für Einsätze beim Glücksspiel eigentlich gegen die individuelle Freiheit. „Warum soll jemand Rechenschaft darüber abgeben müssen, wie er rechtmäßig erworbenes Geld ausgibt, wenn er damit nichts Illegales macht?“ fragt Hoffmeister. Bei anderen Themen gebe es eine solche Pflicht auch nicht, nicht einmal bei dem Suchtmacher Alkohol.

Dass es auch anders geht, zeige nach Angaben des Gauselmann-Sprechers das Beispiel Großbritannien. Dort hätten die Anbieter auf der Basis von Vorgaben der Spieler selbst Warnsysteme eingerichtet, wenn sich die Einsätze plötzlich erhöhten. Entsprechende Vorschriften könnten Voraussetzung für die Lizenzvergaben sein.