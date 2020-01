Bielefeld (WB/in). Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe warnt vor „Fake Mails“, die derzeit bei zahlreichen Unternehmen in der Region eingingen.

Absender der E-Mails sei ein „Transparenzregister e.V.“ aus Plauen. Zusätzlicher Hinweis der Kammer: In der Betreffzeile stehe „Zahlungsaufforderung – Verstoß gegen das Geldwäschegesetz“. m Text würden die Empfänger auf die Mitteilungspflicht an das Transparenzregister gemäß Paragraf 18 ff. des Geldwäschegesetzes hingewiesen. Bei Nichtbeachtung würden sogar Bußgelder angedroht. Weiterhin werde in den E-Mails der Eindruck erweckt, man müsse sich kostenpflichtig auf der Internetseite „www.TransparenzregisterDeutschland.de“ registrieren.

Die Handwerkskammer OWL warnt ausdrücklich davor, auf solche oder ähnliche E-Mails zu reagieren, sich auf der oben genannten Internetseite zu registrieren oder gar Zahlungen zu leisten.

Eintragungen kostenlos

Es sei allerdings richtig, dass Unternehmen prüfen müssen, ob sie zur Eintragung im Transparenzregister verpflichtet sind. Gegebenenfalls fehlende oder bisher nicht erfolgt Eintragungen seien unverzüglich nachzuholen. Diese können jedoch direkt auf der offiziellen Internetseite des Transparenzregisters im Sinne des Geldwäschegesetzes www.transparenzregister.de durchgeführt werden.

Die Aufsicht über das Transparenzregister hat das Bundesverwaltungsamt. Die Eintragungen in das Transparenzregister sind kostenlos.