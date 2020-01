Von dpa

Der deutsche Leitindex sackte bis zum Montagnachmittag um 2,55 Prozent auf 13.230,93 Punkte ab und entfernte sich damit wieder von der jüngst erreichten Rekordmarke von 13.640 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel zu Wochenbeginn um 2,24 Prozent auf 28 156,89 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag 2,45 Prozent im Minus.

Die Aktien der Lufthansa litten am Montag gemeinsam mit anderen Sektorwerten unter den Sorgen der Anleger um die Ausbreitung des Virus. Für die Papiere des reiseabhängigen Konzerns ging es um 4,5 Prozent bergab. Auch alle anderen Dax-Werte lagen im Minus.

Die Aktien der europäischen Chipbranche gerieten im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus in Asien ebenfalls unter Druck. Neben dem Dax-Wert Infineon mit einem Abschlag von mehr als 3 Prozent büßten Dialog Semiconductor im MDax rund 3 Prozent ein und die Anteilscheine des Waferherstellers Siltronic sackten um 4,8 Prozent ab.

Weit hinten im MDax waren zudem die Anteilscheine des Batterieherstellers Varta zu finden. Trotz einer Aufholjagd im Laufe des Vormittags lagen die Papiere zuletzt bei minus 5,2 Prozent und damit noch immer auf den hinteren Plätzen im Index. Auch bei K+S fügen Anlegersorgen dem Aktienkurs weiter schwere Verluste zu. Am Nachmittag ging es um 5,3 Prozent nach unten.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen steigen unter dem Strich deutlich. Die Umlaufrendite am Rentenmarkt fiel im Gegenzug von minus 0,33 Prozent am Freitag auf minus 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 144,62 Punkte. Der Bund Future legte um 0,31 Prozent auf 174,00 Zähler zu. Der Eurokurs kostete zuletzt 1,1028 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1035 (Donnerstag: 1,1091) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9062 (0,9016) Euro.