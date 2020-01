Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Vortages-Korrektur auf den tiefsten Stand seit drei Wochen hat sich der Dax am Dienstag auf einen Erholungskurs begeben. Am Nachmittag stabilisierte sich der deutsche Leitindex im Plus und konnte um 0,45 Prozent auf 13 264,45 Punkte zulegen.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte zog am Dienstag um 0,3 Prozent auf 28 220,77 Punkte an. Der EuroStoxx 50 konnte 0,5 Prozent hinzugewinnen.

Das Coronavirus, das bereits am Montag einer der Hauptgründe für die hohen Verluste war, sorgt derweil weiter für Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Erstmals wurde nun auch in Deutschland eine Infektion mit dem neuartigen Virus bestätigt. In China, wo die Ausbreitung der Krankheit begann, gibt es inzwischen mehr als 100 Tote.

Unter den Einzelwerten verbuchten die Papiere von Infineon deutliche Verluste und bildeten mit minus 2,4 Prozent das Schlusslicht im Dax. Bei einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus könnte die Halbleiterbranche im Falle einer wirtschaftlichen Abschwächung besonders leiden, hieß es am Markt.

Gestützt wurden die deutschen Indizes von der Autozulieferbranche. Positive Meldungen aus den USA haben am Nachmittag die Papiere aus dem Sektor beflügelt. Im Dax setzten sich mit plus 3,6 Prozent Continental an die Spitze. Schaeffler waren im SDax mit plus 4,7 Prozent so erfolgreich wie kein anderer.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag unter dem Strich gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von minus 0,37 Prozent am Montag auf minus 0,40 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 144,80 Punkte. Der Bund Future fiel um 0,11 Prozent auf 174,06 Zähler.

Der Euro kostete zuletzt 1,1008 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1025 (Freitag: 1,1035) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9070 (0,9062) Euro.