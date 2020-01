"Wie man sich bettet, so liegt man." Diese Aussage wird sehr häufig als Metapher für unterschiedliche Situationen im Leben verwendet. Doch wenn es um den Bettenkauf geht, sollte die These wörtlich genommen und als Basis für eine erholsame Nachtruhe betrachtet werden. Das favorisierte Design ist nur ein Entscheidungskriterium. Wichtiger als die Optik sind Details wie die passende Bettenart, die richtige Größe und Höhe sowie die optimale Härte der Schlafunterlage.

Die Basics - Fragen vor dem Kauf

Ein essenzielles Auswahlkriterium ist die richtige Bettengröße. Während frisch verliebte Paare gerne kuscheln, kann sich ein zu schmales Bett perspektivisch nachteilig auf die Nachtruhe auswirken. Ein Doppelbett sollte mindestens 160, besser aber 180 Zentimeter breit sein. Wenn sich der Nachwuchs ins elterliche Bett schleicht, sind 200 Zentimeter Breite ideal. Nachdem die Größe gewählt und auf die Raumgröße des Schlafzimmers abgestimmt ist, beginnt die Suche nach einem geeigneten Lattenrost als Unterlage für die Matratze. Hier sind gut gefederte, individuell einstellbare Modelle zu bevorzugen. Der Matratzenkauf gibt wieder mehr Spielraum, da die Liegehärte und das Material eine persönliche Entscheidung sind. Wichtig: Bei Doppelbetten sollten die Matratzen identisch ausgesucht werden. Der Härtegrad darf variieren, aber die Grundmerkmale müssen identisch sein. Die Auswahl an Bettmodellen ist groß, so dass ein Blick auf die am besten bewerteten Schlafgelegenheiten durchaus hilfreich ist.

Welche Modelle gibt es? Welches Bett ist das Richtige?

Es gibt Holz- und Metallbetten, Polsterbetten und Futonbetten sowie Einzel- und Doppelbetten. Wo schläft man nun am besten und worauf ist beim Bettenkauf wirklich zu achten? Ein Blick auf aktuelle Wohntrends von der IMM aus Köln ist inspirierend und kann die Entscheidung vereinfachen. Prinzipiell sollte ein Bett nicht anhand eines günstigen Preises, sondern auf Basis der eigenen Anforderungen an das Möbel ausgesucht werden. Zur Auswahl stehen

Boxspringbetten und Polsterbetten

Wasserbetten

Massivholzbetten

Futonbetten

Funktionsbetten

und Metallbetten.

Wer sich für ein Polster- oder Boxspringbett entscheidet, wählt die Königsklasse unter den Schlafgelegenheiten. Allerdings benötigt die monumentale Form auch den entsprechenden Platz im Schlafzimmer. Tipp: Ein Bett sollte immer von zwei Seiten zugänglich und nicht in einer Raumecke platziert sein. Die optimale Position fördert das Wohlbefinden und schließt ein beengendes Gefühl im Schlafzimmer aus.

Besonderheiten bei der Auswahl für Allergiker

Die Allergie auf Hausstaub und Bettmilben ist eine weit verbreitete Problematik. Wer sein Bett allergiefreundlich kaufen möchte, sollte auf Polsterbetten und Boxspringbetten verzichten. Holz und Metall bilden die Grundlage und rufen garantiert keine Allergie hervor. Der Matratzenkauf stellt Allergiker allerdings vor eine Herausforderung. Wichtig ist, dass sich Hohlfaser-Matratzen besser eignen als Naturprodukte, die häufig mit Rosshaar gepolstert sind. Um allergische Reaktionen im Schlaf zu vermeiden, sollten Kissen und Decken waschbar sein. Synthetische Fasern bieten diese Möglichkeit und sind bei regelmäßiger Reinigung eine allergiefreundliche Lösung für den erholsamen Schlaf.

Was ein gutes und komfortables Bett auszeichnet

Es gibt Betten mit durchgehenden und mit geteilten Matratzen. Ab einer Bettengröße von 160 Zentimetern können und sollten einzelne Matratzen bevorzugt werden. In den seltensten Fällen haben beide Schlafpartner das selbe Gewicht, was sich bei einer durchgehenden Matratze als Problematik herausstellt. Die so genannte Besucherritze hingegen stört den Schlaf nicht, wie selbst ein Gericht entschied. In erster Linie sollte ein Bett bequem und den eigenen Bedürfnissen angepasst sein. Dabei spielen die richtige Länge und Breite, die optimale Einstieghöhe und die Härte der Matratzen eine wichtige Rolle. Dass Betten robust sein und nicht knarren dürfen, ist eine Grundvoraussetzung für den Kauf und bedarf keiner gesonderten Erwähnung. Wer im Möbelhaus probeliegt und verschiedene Modelle ausprobiert, wird ohne Umschweife auch bei den heute häufigeren Onlinekäufen die richtige Entscheidung treffen.

Jeder Bettentyp hat seine Vorteile

Es gibt nicht das eine Bett, das für jeden Menschen maximalen Schlafkomfort und eine ergonomische Nachtruhe gewährleistest. Die eigenen Anforderungen, die bevorzugte Matratzenhärte und ein im Schlafzimmer harmonisches Design liegen der Kaufentscheidung zugrunde. Während sich in kleinen Räumen ein Futonbett oder ein Metallbett mit schmalem Rahmen anbietet, wird im geräumigen Schlafzimmer oftmals ein Polsterbett oder ein Boxspringbett bevorzugt. Das Wasserbett ist Luxus und eignet sich nur für Schlafräume, deren Boden das hohe Gewicht des befüllten Bettes tragen kann und darunter nicht nachgibt.