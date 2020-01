Die Bünting-Gruppe betreibt in OWL rund 50 Combi- und Jibi-Märkte – hier eine Filiale in Bielefeld. Foto: Oliver Schwabe

Von Oliver Horst

Nortmoor/Bielefeld (WB). Weniger Umsatz, weniger Filialen, weniger Mitarbeiter – aber mehr Gewinn. Für die Bünting-Gruppe mit den Supermarktketten Combi, Jibi und Famila Nordwest zahlt sich der nach Verlustjahren gewählte Kurs des Gesundschrumpfens aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nortmoor bei Leer hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Konzerngewinn von 8,8 Millionen Euro abgeschlossen – nach zuvor drei Jahren mit Verlusten. Das Betriebsergebnis stieg zum Vorjahr von 9,7 auf 15,6 Millionen.

Auch 2019 sei positiv verlaufen, erklärte Bünting-Chef Markus Buntz gestern. Er erwarte, dass sich die gute Entwicklung im laufenden Jahr weiter fortsetze.

2015 und 2016 hatte Bünting noch Verluste von jeweils rund 20 Millionen Euro verbucht. Die Handelsgruppe trennte sich daraufhin von ihrer Elektronikkette Tele­point und schloss mehr als 20 unwirtschaftliche Einkaufsmärkte. Heute betreibt Bünting 200 Märkte von der Küste bis zum Sauerland, davon rund 50 in OWL. In diesem Zuge sank die Zahl der Mitarbeiter 2018 noch um 1262 auf 12.303, der Umsatz schrumpfte von 1,60 auf 1,51 Milliarden Euro.

Derweil steigerte Bünting die Investitionen um ein Drittel auf 24 Millionen. Das Geld floß vor allem in die Modernisierung der Märkte. „Neben einem modernen Auftritt setzen wir stark auf den Ausbau von Services wie Frische-Angeboten, Salatbars und Sofortverzehr“, sagt Buntz. In modernisierten Filialen verzeichne Bünting ein deutliches, teils prozentual zweistelliges Umsatzplus. Weitere Märkte sollen modernisiert, die letzten Jibi-Filialen in Combi umgeflaggt sowie auch neue Standorte gezielt eröffnet werden.