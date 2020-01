Von Oliver Horst

Beelen/Espelkamp (WB). Der Spezialmaschinenbauer Aumann AG mit Sitz in Beelen und Werk in Espelkamp muss seine Bilanz für das Jahr 2017 korrigieren. Wie das börsennotierte Unternehmen am Montagabend mitteilte, hat eine Stichprobenprüfung der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) ergeben, dass Transaktionskosten im Rahmen des Börsengangs teilweise fehlerhaft verbucht wurden. Das Ergebnis vor Steuern (Ebt) von 19,14 Millionen Euro sei demnach um 13 Millionen zu hoch ausgewiesen worden. Der Jahresüberschuss beträgt statt 13,04 nun nur 3,96 Millionen Euro.