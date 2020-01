In Sachen Elektromobilität gilt das Jahr 2020 schon jetzt als Schlüsseljahr. Denn in diesem Jahr greifen die Flottengrenzwerte für CO2 der EU zum ersten Mal. Hersteller, die es nicht schaffen, den festgelegten Flotten-Grenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer einzuhalten, müssen ab dem folgenden Jahr sogar Strafen an die EU bezahlten. Unter Umständen können dies Beträge in Milliardenhöhe sein.

Darüber hinaus gibt es einen Beschluss des EU-Parlaments, dass in zwei weiteren Stufen die Grenzwerte noch verstärkt werden sollen. Um 37,5 Prozent muss das CO2 im Jahr 2030 reduziert sein. Deshalb ist genau jetzt der Zeitpunkt, an dem Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden müssen, die klimafreundlich sind und von den Kunden akzeptiert werden.

Dadurch werden natürlich auch die Anforderungen an die Lade-Infrastruktur für Elektroautos höher. Noch interessanter wird die Anschaffung eines Elektroautos in Kombination mit einer eigenen Wallbox für Zuhause. Durch diese wird ein Laden des Fahrzeuges ganz bequem in der eigenen Garage oder im eigenen Carport möglich.

Die Hersteller haben noch immer das Problem, dass es technisch kaum Möglichkeiten gibt, einen PKW mit Verbrennungsmotor der Mittelklasse zu entwickeln, bei dem der Verbrauch von Kraftstoff soweit gesenkt wird, dass der vorgeschriebene Grenzwert von 95 Gramm erreicht werden könnte. Von einem Unterschreiten aktuell kann gar keine Rede sein. In den Fahrzeugklassen SUV oder PickUp wird es zu einer Unmöglichkeit.

Daher rücken die elektrischen Antriebe für die Fahrzeuge immer stärker in den Fokus. Als Übergangslösung bieten viele Hersteller Plug-In Hybride und Hybride an. Autos mit Brennstoffzellen sind noch immer teuer und wirken dadurch noch als Vision für die Zukunft. Elektroautos mit 0 Gramm CO2 Ausstoß pro Kilometer gelten also noch als das absolute Nonplusultra.

Wo stehen die Elektroautos in der Bundesrepublik heute?

Für das Jahr 2020 hat die Politik ursprünglich das Ziel von einer Million Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb verfolgt. Bekanntlich ist Deutschland heute noch weit entfernt von dieser Zielmarke. Zum Ende des Jahres 2019 waren in Summe 306.231 elektrische Fahrzeuge in Deutschland zugelassen, inklusive der Plug-In Hybride. Die Fördermittel, die durch die Regierung in Deutschland geschaffen wurden, betrugen 600 Millionen Euro – dieser Betrag wurde bis heute allerdings noch lange nicht ausgeschöpft. Dies liegt wohl daran, dass die Hersteller bis dato noch nicht in der Lage waren, Angebote

auf den Markt zu bringen, die sowohl alltagstauglich als auch preislich attraktiv waren.

Anfang November letzten Jahres fand im Kanzleramt ein Gipfeltreffen statt, bei dem weitergehende Ziele und Maßnahmen zur Förderung beschlossen wurden. Bis zum Jahr 2025 soll der sogenannte Umweltbonus noch weiter fortgeführt werden. Zur Verfügung stehen insgesamt Mittel, durch die eine Förderung von 650.000 bis zu 700.00 Fahrzeugen möglich würde. Darüber hinaus wurde auch eine deutliche Anhebung der Umweltboni beschlossen. Für Elektrofahrzeuge, deren Listenpreis bis zu 40.000 Euro netto beträgt, soll es in Zukunft ganze 6.000 Euro Bonus geben. Vormals lag dieser Bonus lediglich bei 4.000 Euro.

Gemeinsam mit der Industrie soll auch die Infrastruktur der Lademöglichkeiten weiter ausgebaut werden und einige Investitionen erfahren. Bis zum Jahr 2022 sollen in Deutschland 50.000 zusätzliche Ladestationen eingerichtet werden. Unabhängig davon gibt es außerdem Fördermittel auf der Ebene der Länder und der Kommunen.