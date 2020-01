Jeder vierte Deutsche leidet an Schlafstörungen. Unruhige Nächte oder schlaflose Stunden sind längst zur Volkskrankheit in Deutschland geworden. Darüber hinaus haben Schlafstörungen gravierende Auswirkungen auf den Alltag: Der Stoffwechsel wird gestört, es kommt zu Verdauungsproblemen. Zudem wird das Immunsystem geschwächt und Körperzellen können sich nur schwer regenerieren. Kein Wunder also, dass viele Deutsche auf der Suche nach Lösungen für ihre Schlafprobleme sind. Es gibt viele Gründe, die den erholsamen Schlaf stören - und die gilt es zu beseitigen.