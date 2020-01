Düsseldorf/Hamm (dpa/WB/in). Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr 12,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Das wären rund 1,5 Milliarden Euro mehr als 2019 und es würde sich um die bislang größte Stumme handeln, die bei der Bahn jemals für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestanden habe, teilte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla am Mittwoch mit.

Auf Nordrhein-Westfalen entfallen mehr als 1,5 Milliarden Euro, 180 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Mit dem Geld sollen unter anderem 230 Kilometer Gleise und 20 Brücken saniert sowie rund 380 Weichen erneuert werden. Zu den Großprojekten in Nordrhein-Westfalen gehören zwei neue elektronische Stellwerke in Köln, für die der Baubeginn in diesem Jahr geplant ist.

In den Herbstferien (9. bis 26. Oktober) wird die Strecke zwischen Dortmund und Hamm gesperrt. Anlass sind Oberleitungsarbeiten, der Bau einer Eisenbahnüberführung und der Rückbau eines Bahnübergangs. Zwar sollen die Arbeiten größtenteils in Abend- und Nachtarbeit durchgeführt werden. Gleichwohl seien Einschränkungen bis hin zu Umleitungen und Teilausfällen wahrscheinlich. Dann wäre auch die Fernstrecke von Köln/Düsseldorf nach Berlin betroffen. Welche Folgen das für die Haltepunkte in Ostwestfalen haben wird, konnte die Deutsche Bahn noch nicht sagen. Die Pläne seien erst in Arbeit und würden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlich.

Auswirkungen auf die Fernstrecke

Ebenfalls Auswirkungen auf die Fernstrecke hat die zweite Ausbaustufe des Stellwerks in Duisburg. Vom 11. bis zum 20. September und vom 2. bis zum 7. Dezember müsse die Strecke komplett gesperrt werden. Auswirkungen auf den Kreis Höxter könnten die Bahnarbeiten an Gleisen und Weichen der Strecke Hameln-Hannover haben. Diese werden sich nach Auskunft der Bahn von April bis Juli hinziehen.

Teil des Investitionsprogramms sind auch Renovierungen und Umbauten an Bahnhöfen. Hier stehen in diesem Jahr unter anderem Dortmund und Hannover auf dem Programm.

„Wir treiben wichtige Neu- und Ausbaumaßnahmen zum Beispiel für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) und die S13 voran, um dringend benötigte Netzkapazitäten zu schaffen“, erklärte Werner Lübberink, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für NRW, weiter. Für den RRX starten im April zwischen Leverkusen und Langenfeld Kabelarbeiten und die Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel wird an Oberleitungen und Brücken für die S13 gebaut.

In den vergangenen fünf Jahren sind in NRW nach Angaben der Bahn 1300 Kilometer Gleise erneuert worden – fast ein Drittel des gesamten Streckennetzes. Saniert wurden 89 Brücken. Damit habe die Bahn „einen spürbaren Qualitätsschub in der Infrastruktur erreicht“, sagte Lübberink. In diesem Jahr will die Bahn in NRW zudem 280 neue Mitarbeiter für das Management und die Überwachung der Bauprojekte sowie die Instandhaltung einstellen.

Insgesamt will der Konzern in diesem Jahr 1800 Kilometer Gleise und mehr als 1900 Weichen erneuern. 160 Brücken sollen zudem modernisiert werden. Der größte Teil der Summe, rund 5,4 Milliarden Euro, stammt aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die die Bahn im vergangenen Jahr mit dem Bund geschlossen hat, um die bestehende Infrastruktur zu erneuern. 2,2 Milliarden Euro sollen für den Aus- und Neubau eingesetzt werden.

Teilstrecke wird erneuert

Bundesweit sollen etwa zwischen Februar und März Brücken, Gleise und Weichen zwischen Norddeich, Bremen und Rheine erneuert werden. Runderneuert wird zudem die Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart. Zwischen April und Oktober sollen dort 190 Kilometer Gleise und 54 Weichen saniert werden. Weitere Baumaßnahmen sind unter anderem auf den Strecken Berlin-Doberlug-Kirchhain, Nürnberg-Regensburg sowie Treuchtlingen-Augsburg geplant.