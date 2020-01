Von Bernhard Hertlein

Ulrike Detmers war bisher bereits Marketingchefin des Familienunternehmens. Sie lehrt an der Fachhochschule Bielefeld im Bereich Wirtschaft und ist zudem Ehefrau von Albert Detmers . Auf ihre Initiative gehen zahlreiche Engagements von Mestemacher im sozialen und politischen Bereich zurück. Unter anderem verleiht das Unternehmen seit 2008 den Preis „ Managerin des Jahres “.

Weitere Frauen in der Unternehmensspitze

Ihr zur Seite steht seit Jahresbeginn eine neue Gruppenleitung. Dieser gehören außer Albert und Fritz Detmers, die noch in der Führung der Holding bleiben werden, sowie Kim Folmeg, dem neuen Geschäftsführer Produktion/Technik, zwei weitere Frauen an: Marta Glowacka, Geschäftsführerin Finanzen/Personal/IT, und Käthi Penner, die für den Vertrieb von Mestemacher und Aerzener Backwaren verantwortlich ist. Anita Bruns-Thedieck wird Chefin des Vertriebs in Deutschland und an Albert Detmers berichten.

Die Mestemacher Brot- und Backwarengruppe gehört zu jeweils 50 Prozent den beiden Familienstämmen Albert und Ulrike Detmers sowie Fritz und Helma Detmers. Sie haben das 1871 gegründete Unternehmen im Jahr 1985 von den Nachfahren der Gründer Wilhelm und Sofie Mestemacher übernommen.

Rekordumsatz in 2019

Das mittelständische Unternehmen ist Spezialist für Pumpernickel und andere langhaltbare internationale Brot- und Backwaren. Hinzu kommen Tiefkühlkuchen. Der Familie gehört außerdem der Müsli-Hersteller Detmers Getreide-Vollwertkost in Bielefeld.

Die 616 Beschäftigten an den Standorten Gütersloh, Lippstadt, Aerzen und im polnischen Poznan haben 2019 mit 165,9 ( Vorjahr: 162,8 ) Millionen Euro den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Plus von 1,9 Prozent.