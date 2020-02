Mitarbeiterinnen kontrollieren in einem Pizzawerk der Firma Dr. Oetker die gleichmässige Verteilung des Belags auf Pizzen. Das Werk in Wittlich in Rheinland-Pfalz erweitert der Nahrungsmittelkonzern aus Bielefeld bis Jahresende für einen zweistelligen Millionenbetrag. Foto: dpa