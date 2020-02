Der Lebensmittelhandel ist in die Diskussion gekommen. Einige Politiker fordern bereits Mindestpreise zum Schutz der Bauern. Der stationäre Handel kämpft daneben noch mit anderen Herausforderungen – von E-Commerce bis Verkehrsbeschränkungen. Foto: dpa

Berlin(dpa/WB/in). Der Handel will die zuletzt auch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) geäußerte Kritik an Billiglebensmitteln nicht auf sich sitzen lassen. Am Freitag sagte der aus Bielefeld stammende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, Stefan Genth: „Lebensmittel werden hier nicht verschleudert.“