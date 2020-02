Blick in die Fleischproduktion bei Tönnies. Der Konzern will an drei Standorten für Arbeitskräfte Wohnraum schaffen. Foto: Wolfgang Wotke

Von Oliver Horst

Rheda-Wiedenbrück (WB). Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies setzt im Kampf um Mitarbeiter und gegen Kritik an der Unterbringung von Arbeitskräften jetzt an drei Standorten auch auf eigene Werkswohnungen. Am Stammsitz Rheda-Wiedenbrück, in Badbergen (Landkreis Osnabrück) und im bayerischen Kempten will das Unternehmen Unterkünfte an Produktionsmitarbeiter – auch von Werkvertragsfirmen – vermieten. Allein in Badbergen sollen Wohnungen für 300 Mitarbeiter gebaut werden.