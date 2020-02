Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). In diesem Jahr wird es keinen „Ball der ostwestfälischen Wirtschaft“ in Bielefeld geben. Der veranstaltende Industrie- und Handelsclub (IHC) Ostwestfalen-Lippe hat die für den 7. November geplante Veranstaltung abgesagt.

In einer Mail an die Mitglieder begründet der Bielefelder Unternehmer und IHC-Präsident Eduard Dörrenberg den Schritt mit einer geplanten Neuausrichtung des Balls. Wie diese aussehen soll, dafür solle zuerst die Meinung der Mitglieder eingeholt werden.

„Kreative Auszeit“

Der Ball sei nicht generell abgesagt. Dörrenberg nennt das Verfahren eine „kreative Auszeit“. Sie solle genutzt werden, um die Veranstaltung auf ihre Zukunftsfähigkeit zu prüfen und das Konzept weiterzuentwickeln. Das Thema „Zukunft des Balls“ sei Teil einer generellen Befragung der gut 900 Mitglieder des IHC. Auch andere Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen werden laut Dörrenberg auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüft.

Zuletzt noch 600 Besucher

Traditionell fand der „Ball der Wirtschaft“ am zweiten Samstag im November in der Bielefelder Stadthalle statt. Die Zahl der Besucher ging zuletzt kontinuierlich zurück. Bei 22. Ball feierten noch 600 Gäste unter dem Motto „Why so serious?“

Mit dabei waren unter anderem die Chefs des Detmolder Schuhherstellers Wortmann, des Verler Küchenproduzenten Nobilia, der Möbelhauskette Porta sowie der

Bielefelder Firmen Delius und Seidensticker. Dagegen fehlten Dr. Oetker, Miele, Bertelsmann und Beckhoff – im Gegensatz zu früheren Bällen. Noch nicht einmal die ehemaligen IHC-Präsidenten waren gekommen, und vom aktuellen IHC-Präsidium nur die Hälfte der Mitglieder.

In gewisser Konkurrenzveranstaltung ist der seit einigen Jahren in Paderborn stattfindende „Ball des Handwerks“ .

Ein Hinweis darauf, dass die Auszeit dennoch nicht das generelle Aus sein muss, findet sich in dem ausdrücklichen Dank des Dörrenbergs an die Sponsoren, „die in den letzten beiden Jahrzehnten den Ball der Wirtschaft zu einem der schönsten Feste der Region gemacht haben“. Ein weiterer Dank gehe an die Bielefeld Marketing GmbH als dem Organisatoren des Balls. „Wir hoffen sehr, dass sie auch nach der Pause mit ihrem Engagement wieder dabei sind!“ schreibt der IHC-Präsident in seiner Email.

