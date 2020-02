An den Finanzmärkten herrschen derzeit einige Unsicherheiten. Deshalb gehen viele Anleger dazu über, ihr Geld in Gold anzulegen. Bei den deutschen Sparern haben die Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008, sowie die große Inflation in den 20er-Jahren tiefe Spuren hinterlassen.

Die Steinbeis-Hochschule hat aktuelle Berechnungen angestellt, die belegen, dass die Deutschen aktuell so reich sind wie noch nie. Im Privatbesitz befinden sich hier heute circa 8.918 Tonnen Gold. Wenn die Reserven des Edelmetalls der Bundesbank hinzugerechnet wird, lagern in Deutschland rund 6,5 Prozent der weltweiten Vorräte an Gold. Apropos Lagerung von Gold: Es gibt einige Tipps zur Lagerung von Gold, die Interessierte und Anleger kennen sollten.

Doch, wieso ist die Investition in Gold für die Anleger eigentlich gerade jetzt so spannend?

In krisengeplagten Zeiten liegt das Gold vorne

Kürzlich wurden die Zinsen bei der US-Notenbank erneut gesenkt. Auch bei der europäischen Zentralbank wird weiterhin eine Politik der Niedrigzinsen verfolgt, damit die Wirtschaft in Europa vor einem Konjunkturtal bewahrt wird. Als Konsequenz aus diesen Entwicklungen, werden sich kurz- und mittelfristig Staatsanleihen, also festverzinste Geldanlagen, kaum rentieren.

In solchen Phasen richten viele Anleger ihren Blick auf das Gold. Das Edelmetall gilt bereits seit Jahrzehnten als sicherere und wertbeständige Anlage für das private Vermögen. Aktuell sind in Asien, den USA und Europa einige politische Problemherde bekannt, die dazu beitragen, dass die Beliebtheit des Goldes bei den Anlegern steigt.

Der Goldpreis pro Feinunze ist seit dem Oktober des Jahres 2019 auf über 1.500 US-Dollar gestiegen, was einem Zuwachs von rund 26,9 Prozent entspricht. Verglichen damit hat der DAX im selben Zeitraum rund 0,5 Prozent verloren.

Gold sichert nicht gegen das Auftreten von Krisen ab

Allerdings machen viele Anleger einen Fehler, indem sie sich vor stürmischen Zeiten durch die Investition in Gold schützen wollen. Generell ist Gold nämlich noch immer eine Währung und kein Krisenmetall.

Allerdings äußerst der Experte Björn Siegismund, dass der Wert von Gold immer bestehen wird. Allerdings ist dieser Wert davon abhängig, wie viel Vertrauen die Bürger dem globalen Finanzsystem entgegenbringen. Menschen, die davon ausgehen, dass die Kaufkraft des ersparten Vermögens durch eine Inflation sinkt und dass im extremsten Fall ganze Währungen zu Grunde gehen, vertraut dem Finanzmarkt nicht mehr und investiert deswegen in das Edelmetall.

Dies war auch in den Zeiten zwischen den Jahren 2007 und 2011 der Fall, als das globale Finanzsystem einer starken Krise ausgesetzt war. Hier musste die Euro-Zone ihren ersten großen Test bestehen. Der Preis für das Gold erreichte damals pro Feinunze den Wert von über 1.900 US-Dollar. Allerdings ist seit dieser Zeit der Kurs wieder stark gesunken.

Goldpreis sinkt aufgrund der Naivität der Investoren

Viele Verbraucher sind nach dem Überstehen der Finanzkrise und ihren Sorgen bezüglich des globalen Finanzsystems nun der Meinung, dass die Notenbanken und die Politik das System der weltweiten Banken wieder stabilisiert hat.

Der Aktienmarkt ist seit diesen Zeiten im Aufschwung und die Renditen für Staatsanleihen sind markant gesunken. Der größte Konkurrent des Goldes waren bislang gute Aktien. Denn anders als die Aktien, können durch Gold keine Dividenden, also zusätzliche Renditen, abgeworfen werden. Für den Aufbau eines Vermögens sind Aktien von Unternehmen, die gut aufgestellt sind, daher besonders im aktuellen Niedrigumfeld nahezu unverzichtbar.

Allerdings gehen Experten davon aus, dass die Einschätzung vieler privater Anleger, das Finanzsystem sei sicherer geworden, naiv ist.

Hierzu sollten die Notenbanken und ihre Geldpolitik näher beleuchtet werden. Die Geldmengen werden aktuell weltweit immer stärker ausgeweitet, um den finanziellen Zusammenbruch zahlreicher Industrieländer zu verhindern und die Wirtschaft in diesen Staaten anzuregen.

Es ist nicht gewiss, wie dieses Experiment ausgehen wird und welche Risiken daraus drohen. Wenn das Experiment scheitert, werden die Menschen dem System des Papiergeldes verstärkt misstrauen. In einem solchen Szenario könnte das Edelmetall als Währung in der letzten Instanz fungieren. Denn im Vergleich zu dem Papiergeld ist Gold hochgradig liquide und kann nicht in beliebigen Mengen vermehrt werden. Aus diesem Grund gibt es kaum ein besseres Mittel zur Wertaufbewahrung als das Gold.