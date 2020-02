Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Montag erst einmal abgewartet. Der in der Vorwoche um 4 Prozent gestiegene Dax startete am Morgen 0,16 Prozent niedriger bei 13.492,75 Punkten in die neue Woche. Der MDax lag mit 0,20 Prozent im Minus bei 28 615,92 Zählern. Auf Eurozonen-Ebene gab der EuroStoxx 50 um 0,2 Prozent nach.