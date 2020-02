Spielcasino am Stephansplatz in Hamburg. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Hamburg/Espelkamp (WB). Gauselmann will den Kampf um die Lizenz für das Spielcasino am Hamburger Stephansplatz nicht kampflos aufgeben. Die Espelkamper Unternehmensgruppe hat angekündigt, die Entscheidung der Vergabebehörde, die sie wegen Nichtoffenlegung aller Firmenverflechtungen aus dem Verfahren zur Konzessionserteilung ausgeschlossen hatte, vor dem Verfassungsgericht der Hansestadt anzufechten.

Die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Hamburg, hatte der Behörde Ende Dezember 2019 noch Recht gegeben. Davon profitieren würde das Unternehmen Spielbank Hamburg Jahr + Achterfeld, das die Konzession seit 1977 innehat. Der bislang letztgültige Vertrag ist nach 15 Jahren jetzt ausgelaufen.

Der Hamburger Rechtsanwalt Gerhard Strate, der Gauselmann vertritt, ist der Auffassung, dass die Behörde mit zweierlei Maß gemessen habe. Schließlich habe die Jahr-Gruppe noch weniger als Gauselmann ausreichende Unterlagen über Firmenverflechtungen vorgelegt.

Schon in der Vergangenheit habe es Berichte über persönliche Beziehungen zwischen Mitgliedern der Behörde und der Firmengruppe Jahr gegeben. Deren Eigentümerfamilie hat ihre letzten Anteile an der Verlagsgruppe Gruner + Jahr 2014 an den Gütersloher Bertelsmann-Konzern verkauft.

Gauselmann besitzt derzeit allein oder in Verbindung mit anderen Konzessionen für zehn Spielcasinos in Deutschland.