Beim traditionellen Neujahrsempfang des OWL-Handelsverbandes im Schloss Benkhausen bei Espelkamp lobte der Vorsitzende, dass etwa die Innenstädte in Paderborn, Detmold und Bad Salzuflen durch gute bauliche Maßnahmen aufgewertet worden seien. Allerdings werde der Fortschritt teilweise durch Beschränkungen der Zufahren, Fahrverbote, einen unattraktiven ÖPNV sowie „übereifrige Verkehrsberuhigungen oder überhöhte Parkgebühren“ wieder gefährdet. „In der Folge wären viele unserer Bemühungen um attraktivere Innenstädte vergeblich erfolgt, erklärte Beverungen. Bauliche Konzepte, „auch wenn sie gut gemeint und umgesetzt wurden“, reichten längst nicht mehr aus.

Lob für Detmold

Ausdrückliches gelobt wurde bei dem Empfang die Stadt Detmold . Hier hätte mehrere Akteure auch nach Schließung des Parkhauses am Hornschen Tor sichergestellt, dass genügend und nicht überteuerte Parkplätze zur Verfügung stünden. Unter anderem stelle das Regierungspräsidium 200 Mitarbeiter-Parkplätze zur Verfügung. Die Beschäftigten stellten ihre Fahrzeuge jetzt auf einem etwas weiter entfernt neu geschaffenen Platz ab.

Appelle an Bielefeld und Paderborn

Kritik ging dagegen an die Stadt Paderborn . Dort seien zahlreiche Parkplätze zum Beispiel am Paderborner Dom ersatzlos weggefallen. Beverungen: „Erst verbieten und dann Alternativen schaffen ist der falsche Weg.“

Im Fall Bielefeld sei die geplante Aufwertung des zentralen Jahnplatzes in der

Jahnplatz Bielefeld Foto: Bernhard Pierel Jahnplatz Bielefeld Foto: Bernhard Pierel

Innenstadt zwar ein gutes Ziel. Sowohl die Vollsperrung während der zweijährigen Umbauzeit als auch die Beschränkung auf nur noch zwei Fahrspuren in der Zeit danach seien aber „eine Katastrophe aus Handelssicht“. Beim Umbau der Hauptstraße in Brackwede hoffe man auf Nachbesserungen.

Als Beispiel für eine gelungene Sanierung nannte der OWL-Handelspräsident die

Markthalle Herford Foto: Bernd Bexte Markthalle Herford Foto: Bernd Bexte

umgebaute historische Markthalle in Herford . Auch beim Kaufhof-Areal habe die Stadt richtig gehandelt. Dagegen stünden in Minden im ehemaligen Hertie-Haus, an der Martinitreppe und nach wie vor in der Obermarktpassage viele Geschäfte leer. Im Falle der in Minden geplanten Sicherheitsmaßnahmen – 20 Zuwege würden durch massive teure Polder erschwert, stellte Beverungen die Frage, ob hier noch Verhältnismäßigkeit gewahrt sei.

Spannend bleibe es in Lübbecke mit dem vom Rat geplanten Einkaufszentrum „Westertor“ und in Bünde wegen umzubauenden Woolworth-Komplexes.

Lob verteilte Beverungen an die Städte Gütersloh (Zusammenarbeit in Marketing und Veranstaltungen) und an Rheda-Wiedenbrück (City-Bonus-Card) sowie für das Projekt „In Verl gekauft – gut gekauft“.