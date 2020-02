Von Bernhard Hertlein und Paul Edgar Fels

Unsicherheit bei Phoenix Contact

So etwa beim Elektronikunternehmen Phoenix Contact im lippischen Blomberg, das nach Angaben von Personalchef Gunter Olesch 2000 Mitarbeiter in China beschäftigt: „Wir wissen nicht, ob wir in zwei Monaten liefern können. Wie sollen wir da jetzt Aufträge annehmen?“

Der Vorstandsvorsitzende des Werkzeugmaschinenherstellers DMG Mori, Christian Thönes, sagte: „Wir haben rund 500 Mitarbeiter in China – wegen des Coronavirus sind derzeit alle zu Hause.“ So sei etwa das Werk in Tianjin bei Peking geschlossen worden. Dort produzieren 120 Beschäftigte Fräsmaschinen für den chinesischen Markt. Die Schließung hätten sowohl die chinesischen Behörden als auch die Konzernleitung veranlasst.

DMG Mori spricht Reiseverbot aus

„Zudem haben wir ein Reiseverbot von und nach China ausgesprochen“, sagte Thönes am Dienstag am DMG-Mori-Standort Pfronten. Dort läuft gerade eine Hausausstellung des Konzerns. 8000 Kunden würden erwartet – aber eben niemand aus China. Noch sei er nicht nervös, versicherte Thönes. Aber er räumte ein: „Natürlich wird sich das auf unser Geschäft auswirken. Wie stark, das wird sich noch zeigen.“

Bentler und Hella produzieren wieder

Die Paderborner Benteler-Gruppe hat zwar ihre Produktion in China am Montag wieder in Betrieb genommen. Dennoch fürchtet man insgesamt einen negativen Einfluss auf die Konjunktur und vor allem auf den Autoabsatz.

Hella, Autozulieferer in Lippstadt und Paderborn, produziert ebenfalls seit Anfang der Woche wieder. Das grundsätzliche Reiseverbot von und nach China gilt aber weiter. Jüngstes Thema bei der morgendlichen Corona-Krisenkonferenz in Lippstadt waren ausbleibende Zulieferungen. Eine LED-Autoleuchte bestehe aus bis zu 300 Einzelteilen, und nicht immer können man schnell Ersatz für einen Zulieferer finden.

Wago: Einbußen bei Jahreslieferung

Ähnliche Probleme hat Wago. Chinesische Partner der Mindener Unternehmensgruppe haben nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafters Sven Hohorst ihre Produktion noch nicht wieder aufgenommen. Durch die Unterbrechung seien schon zwei Prozent der normalen Jahreslieferung ausgefallen.

Harting: Umsatzrückgang noch nicht bezifferbar

Die Espelkamper Unternehmensgruppe Harting kann den Umsatzrückgang 2020 in China noch nicht beziffern: „Aber es wird ihn geben“, sagte Sprecher Detlef Sieverdingbeck. Die Produktion in Zhuhai sei wieder angelaufen, und 80 Prozent der Mitarbeiter an Bord. Allerdings werde das Management-Meeting Anfang März in Espelkamp ohne Führungskräfte aus China stattfinden.

Was Großkonzerne außerhalb von OWL betrifft, so führt der Flugzeugbauer Airbus die Endmontage in seinem Werk in China derzeit schrittweise wieder hoch. Die Behörden hätten dem Unternehmen die entsprechenden Genehmigungen für das Werk in Tianjin erteilt. Der Hersteller hatte erst vergangene Woche mitgeteilt, dass er den Bau von Passagierflugzeugen in China wegen des Virus vorläufig gestoppt habe.​​​​​​