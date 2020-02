Von Bernhard Hertlein

North Canton/Paderborn (WB). Diebold Nixdorf, Hersteller von Geldautomaten und Kassensystemen für den Handel, hat im vergangenen Jahr erneut Umsatz eingebüßt. Der Verlust wurde zwar reduziert, beträgt über das Gesamtjahr aber immer noch 4,45 US-Dollar (umgerechnet 4,08 Euro) je Aktie – nach 6,99 Dollar (4,57 Euro) im Vorjahr. Insgesamt beläuft sich das Defizit auf 341,3 (Vorjahr: 531,4) Millionen US-Dollar, umgerechnet 312,8 (486,9) Millionen Euro. An der Börse wurde die Nachricht negativ aufgenommen. Im Handel in New York brach der Aktienkurs in der Spitze um fast 20 Prozent ein, in Frankfurt stand am Tagesende ein Abschlag von 12,5 Prozent zu Buche.

Geschäft vor allem im vierten Quartal hinter den Erwartungen

Wie Vorstandsvorsitzender Gerrard Schmid und Finanzchef Jeffrey Rutherford am Dienstag am Unternehmenssitz in North Canton im US-Staat Ohio erläuterten, blieb das Geschäft vor allem im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Ohne die Monate Oktober bis Dezember wäre der Umsatz sogar um 31,7 Millionen Dollar gestiegen. So ging er 2019 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt von 4,579 auf 4,409 Milliarden Dollar zurück. In hiesiger Währung entspricht dies 4,038 Milliarden Euro.

Den größten Rückgang gab es mit minus 8,4 Prozent beim Bankgeschäft in der Region Europa/Asien. Dagegen konnte der Konzern in Amerika um 5,8 Prozent zulegen. Der Umsatz dort nähert sich mit 1,60 (1,52) Milliarden Dollar dem Volumen in „Eurasia“ (1,65 nach 1,80 Milliarden im Vorjahr). Im Segment der Kassensysteme für den Handel gab es ein Minus von 8,5 Prozent auf 1,15 (1,26) Milliarden Dollar.

Weiterer Umsatzrückgang für 2020 erwartet

Für das neue Geschäftsjahr 2020 erwartet Schmid einen weiteren Umsatzrückgang auf 4,2 bis 4,3 Milliarden US-Dollar. 2021 rechnet er mit einer leicht steigenden Nachfrage nach Bankautomaten. Im Handelsbereich gebe es eine stark wachsende Nachfrage nach Selbstscanner-Kassen. Was die finanzielle Situation des mit 1,75 Milliarden Dollar verschuldeten Konzerns betrifft, so verfüge Diebold Nixdorf über eine attraktive Kreditlinie bis April 2022.

Trennen will sich der Konzern von dem Geschäftsfeld IT-Outsourcing in Deutschland. Der Bereich werde verkauft. Er habe ein Umsatzvolumen von 55 Millionen Euro und sei profitabel. Ob der Geschäftsbereich seinen Sitz in Paderborn hat und wie viele Mitarbeiter betroffen sind, war am Dienstag nicht zu erfahren.

Trotz Schwierigkeiten Großaufträge

Trotz der Schwierigkeiten konnte Diebold Nixdorf 2019 einige Großaufträge an Land ziehen. Dazu gehören Schmid zufolge Lieferungen von Geldautomaten und millionenschwere Software-Updates in den USA unter anderem für die Citibank, in Belgien, der Schweiz und auf den Philippinen sowie im Handelsbereich bei einer europäischen Baumarktkette.

In Paderborn beschäftigt der Konzern aktuell noch etwa 1800 Mitarbeiter, überwiegend in der Produktion von Bankautomaten. Am 23. November 2015 hatten Wincor Nixdorf und der US-Konkurrent Diebold Inc. bekannt gegeben, dass sie fusionieren wollen. Wirksam wurde die Übernahme durch Diebold am 16. August 2016. Seitdem befindet sich die Konzernzentrale in North Canton.