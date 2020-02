Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Alle Meisterbriefe, die von nun an von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe ausgegeben werden, enthalten zusätzlich zum Meistertitel die Bezeichnung „Bachelor Professional“.

Grundlage ist das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz der Bundesregierung, das zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Es sieht diese Abschlussbezeichnung zusätzlich zum Meistertitel vor. Die Kammer betrachtet dies aks eine deutliche Aufwertung der

Jens Prager Jens Prager

beruflichen Bildung im Handwerk. Jens Prager, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer in Bielefeld, erklärt: „Wir sehen dies als wichtigen Schritt in Richtung Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung.“ Die neue Bezeichnung mache auch international klar, auf welch hohem Niveau die Berufsbildung in Deutschland stehe.

Handwerker, die ihren Meister in der Vergangenheit erworben haben, können auch nachträglich die Neuausstellung ihrer Urkunden mit der Abschlussbezeichnung „Bachelor Professional“ beantragen. Das gilt nach Angaben der bei der OWL-Handwerkskammer außer für den Meisterbrief auch für die Meisterkarte und das Meisterprüfungszeugnis.