Kinder von Unternehmern wollen vermehrt in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und den Familienbetrieb übernehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Stiftung Familienunternehmen. Die Untersuchung zeigt darüber hinaus, mit welchen Chancen und Herausforderungen sich die kommende Unternehmergeneration konfrontiert sieht.

Mehr Wachstum durch Familienunternehmen

Familienunternehmen sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Wirtschaft: Laut Stiftung Familienunternehmen stehen sie für 52 Prozent der Umsätze und etwa 58 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland.

Renommierte Vertreter gehen mit gutem Beispiel voran – darunter unter anderem die Einzelhandelskette Aldi, der Babynahrung-Hersteller Hipp, der Drogerie-Konzern DM, der Optiker Fielmann oder der Wurstwarenspezialist Schwarz Cranz. Und wie sieht es mit der nächsten Generation aus?

Nachwuchs will Verantwortung übernehmen

Immer mehr Unternehmerkinder können sich vorstellen, die Nachfolge ihrer Eltern anzutreten. Das ergab eine aktuelle Studie der Stiftung. Demnach gaben 71 Prozent der Firmenerben an, „dass sie bis zum 40. Geburtstag Geschäftsführer des Familienunternehmens sein werden”. Die Bereitschaft, den familiengeführten Betrieb zu übernehmen, sei damit in den letzten zehn Jahren um bemerkenswerte 91 Prozent gestiegen.

Individuellere Nachfolgemodelle

Dabei streben Unternehmerkinder nicht ausschließlich eine alleinige Verantwortung an. In der Mitteilung der Stiftung heißt es: „61,2 Prozent sehen es indes als wahrscheinlich an, dass ein Team aus Familienmitgliedern und Nicht-Familienmitgliedern die Geschäftsführung übernimmt.”

Ob als Geschäftsführer, Beirat oder Gesellschafter: Unternehmenserben fühlen sich mit dem Familienbetrieb oftmals eng verbunden und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und eigene Akzente zu setzen.

Chancen durch Digitalisierung

Bei ihrer Nachfolge will die kommende Generation nicht nur der Tradition und bereits Bestehendem treu bleiben, sondern zudem neue Impulse suchen. Große Chancen birgt für 75 Prozent der befragten potenziellen Nachfolger an dieser Stelle die Digitalisierung.

Denkbar sind für 62 Prozent neue Geschäftsmodelle – beispielsweise in Form einer Zusammenarbeit mit Start-ups. Auch wenn sich Familienunternehmen kulturell vielfach von den neu gegründeten Betrieben unterscheiden, was Modernität und Innovationsgrad betrifft.

Als größte Herausforderung stufen Unternehmerkinder in den nächsten zehn Jahren den Fachkräftemangel ein.