Von Bernhard Hertlein

Sør-Rusche-Geschäftsführer Thomas Fox nennt Altlasten und Verbindlichkeiten als Grund für das Insolvenzverfahren. Zum Insolvenzverwalter wurde der Münsteraner Rechtsanwalt Stephan Karl Michels bestellt. Zudem wird Rechtsanwalt Rolf Weidmann Mitglieder der Geschäftsführung.

Thomas Rusche zieht sich zurück

Wie weiter bekannt wurde, wird sich der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Rusche (57) aus der Geschäftsführung zurückziehen. Er wolle „seinen Kollegen einen unvoreingenommenen Neuanfang ermöglichen“, heißt es.

Rusche führt das 1897 gegründete Unternehmen, das seinen Sitz in Oelde hat, in vierter Generation. In Büren bei Paderborn zur Schule gegangen hat er sich auch als Kunstförderer einen Namen gemacht. 2019 gab er bekannt, dass er sich von seiner Sammlung trennen und den Erlös in das Unternehmen geben wolle. Unter dem Namen Oskar Lenius ist Rusche auch selbst als Modedesigner aktiv. Sein Werk „Das kleine SØR Brevier der Kleidungskultur“ erzielte hohe Auflagen.

Filialen in Bielefeld, Paderborn und Minden

Angaben des Unternehmens zufolge sollen keine Mitarbeiter entlassen und grundsätzlich keine der 60 Filialen geschlossen werden. Allerdings würden Standorte und Mietverträge auf den Prüfstand gestellt, um Kosten zu sparen. Bereits im vergangenen August hatte Rusche über Probleme des Handelsunternehmens berichtet, zu dessen Kundschaft auch viele vermögende Damen und Herren zählen. In Ostwestfalen-Lippe ist Sør mit sechs eigenen Geschäften jeweils für Frauen oder Männer in Bielefeld, Paderborn und Minden vertreten. Andere Geschäfte, etwa in Herford, sind zu früheren Zeitpunkten geschlossen worden .