Von Bernhard Hertlein

Gütersloh (WB). Bertelsmann will seine Treibhaus-Emissionen, die durch die Produktion und dadurch entstehen, dass Waren befördert werden und Mitarbeiter unterwegs sind, bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2018 um die Hälfte reduzieren. Der Rest soll am Ende des Jahrzehnts durch klimafördernde Projekte ausgeglichen werden.

Die Verwaltungszentrale des Bertelsmann-Konzerns in Gütersloh soll schon in diesem Jahr klimaneutral werden. 2018 betrugen die Emission an Kohlendioxid nach Ermittlungen des Unternehmens eine Million Tonnen. Den Ausgleich für voraussichtlich verbleibende knapp 500.000 Tonnen CO 2 wollen die Gütersloher sowohl durch eigene Klimaschutzprojekte als auch den Kauf von Klimaschutzzertifikaten schaffen.

Internationale Initiative

„Mit unserer Entscheidung für Klimaneutralität bis 2030 übernehmen wir Verantwortung im Kampf gegen Klimawandel und Erderwärmung“, erklärte Bertelsmann-Vorstandschef Thomas Rabe am Montag. Der Schutz der Umwelt gehören zu den Leitlinien – „Essentials“ – des Konzerns, der sich zudem als eines von weltweit 800 Unternehmen der Science Based Target Initiative angeschlossen habe. Diese Initiative unterstützt Unternehmen bei dem Vorhaben, sich wissenschaftlich fundierte Klimaziele zu setzen. Angeschlossen haben sich aus Deutschland bereits unter anderem die Deutsche Bank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Zalando sowie die Symrise AG in Holzminden.

Hundert Prozent Ökostrom

Eine der Maßnahmen, mit denen Bertelsmann klimaneutral werden will, ist die Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom. Dafür sollen weltweit an den Standorten weitere Solaranlagen installiert, die Energieeffizienz erhöht und alternative Mobilitätskonzepte genutzt werden. Bei der Senkung des CO2-Ausstoßes aus der Lieferkette von Print- und Digitalprodukten will Bertelsmann mit den Geschäftspartnern zusammenarbeiten.

Seit 2009 erstellt Bertelsmann regelmäßig Umweltberichte und Klimabilanzen. Schon sechs Jahre vorher wurde die konzernübergreifende Umweltinitiative „be green“ gestartet und eine internationale Arbeitsgruppe eingesetzt.