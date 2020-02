Von Bernhard Hertlein

Münster/Hövelhof (WB). Erstmals ist ein Ostwestfale an die Spitze des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) gewählt worden. Hubertus Beringmeier (57), Landwirt aus Hövelhof, hat sich bei der Wahl in Münster im zweiten Wahlgang durchgesetzt.

Schon im ersten Wahlgang setzte sich Beringmeier am Montag an die Spitze. 48 der Delegierten im Verbandsausschuss gaben ihm ihre Stimme, 38 wählten Sabine Schulze Bockeloh (54), deren Hof sich in der Nähe von Münster befindet. Der dritte Kandidat, Joachim Pehle (46) aus Erwitte im Kreis Soest schied mit 18 Stimmen aus dem Kandidatenfeld aus. Im zweiten Wahlgang stimmten 57 und damit die absolute Mehrheit für Beringmeier, 48 für Schulze Bockeloh. Wahlberechtigt waren neben den Vertretern der drei Bezirksverbände Münsterland, OWL und Sauerland auch Vertreter einiger landwirtschaftlicher Organisationen.

Johannes Röring (60) hatte im Juni 2019 für manche überraschend angekündigt, das Amt des regionalen Bauernpräsidenten im Frühjahr 2020 zur Verfügung zu stellen. Er wolle sich künftig auf seine Aufgabe als CDU-Bundestagsabgeordneter des Kreises Borken konzentrieren. Röring stand acht Jahre an der Spitze des WLV.

Beringmeier führt seit 2015 den OWL-Bezirksverband. Zuvor war er sechs Jahre Paderborner Kreis- und seit 2000 Ortsverbandsvorsitzender. Er bewirtschaftet einen Hof mit Schweinehaltung und Ackerbau in Hövelhof-Espeln. Beringmeier und seine Frau Christiane haben drei erwachsene Kinder. Sein ältester Sohn Michael (31) leitet mit ihm gemeinsam den Betrieb. Seine Hobbys sind Radfahren und Geflügelzucht (Tauben und Hühner), vor allem Wassergeflügel (Gänse und Enten).