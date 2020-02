Wie gelangen Luftschadstoffe in die Lunge?

Vor allem in den Innenstädten, aber auch an manch einem Arbeitsplatz tummeln sich Schadstoffpartikel in der Luft. Selbst wenn wir diese mit bloßem Auge nicht sehen, so stellen sie für unsere Gesundheit doch eine reelle Gefahr dar und können Krankheiten wie eine chronische Bronchitis verursachen.

Aber wie kommen Luftschadstoffe eigentlich in die Lunge? Egal ob während der Autofahrt, der Flugreise oder bei landwirtschaftlichen Arbeiten – verschiedene Prozesse sorgen für die Entstehung von Staub, Gasen und Dämpfen, welche in die Luft steigen. Um daraus Sauerstoff zu gewinnen, atmet der Mensch diese Luft automatisch ein – und damit auch die Schadstoffe.

Ob und wo sich die Partikel dann in den Atemwegen absetzen, hängt unter anderem von ihrer Größe ab. Der Körper hat einige Mechanismen zur Reinigung der Luft beim Einatmen entwickelt. Größere Partikel werden beispielweise gut über die Nase und die sich dort befindenden feinen Haare herausgefiltert. Sie bleiben einfach hängen und werden über das Niesen wieder ausgeschieden. Kleinere Partikel, der sogenannte Feinstaub, lassen sich dagegen nicht so leicht herausfiltern und gelangen mitunter bis in die Lunge, wo sie sich ansammeln können.

Häufige umweltbedingte Lungenerkrankungen

Die ständige Schadstoffaussetzung und das Einatmen der vielen Feinstaubpartikel bleiben nicht ohne Folgen. Die Entstehung verschiedener chronischer Atemwegserkrankungen kann dadurch begünstigt oder deren Verlauf verschlechtert werden. Zu den Krankheiten zählen unter anderem:

Chronische Bronchitis: Entzündung der Bronchialschleimhäute (luftleitende Anteile der Lunge).

Pneumonie: Lungenentzündung; die Lungenbläschen und das umgebene Gewebe sind betroffen.

Asthma bronchiale: Krankheit, die mit einer erhöhten Empfindlichkeit der Bronchien gegenüber verschiedenen Stoffen verbunden ist.

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD): Begünstigt zum Beispiel durch eine Reizung der Lunge mit Feinstaub; schreitet immer weiter fort und ist nicht heilbar; die Lebenserwartung der Erkrankten verringert sich durchschnittlich um 5 bis 7 Jahre. [1]

Lungenkrebs: Rauchen gilt als Hauptrisikofaktor, doch auch die Schadstoffbelastung in der näheren Umgebung soll eine Rolle spielen; Heilungschancen hängen unter anderem von der Tumorart und dem Zeitpunkt der Diagnose ab. [2]

Darüber hinaus können die Schadstoffpartikel eine bereits bestehende Krankheit verschlimmern beziehungsweise sich negativ auf deren Verlauf auswirken. So löst eine erhöhte Schadstoffmenge in der Luft möglicherweise einen akuten Asthma-Anfall mit starker Atemnot aus.

Gut zu wissen: Wer denkt, dass Luftschadstoffe nur die Lunge betreffen, liegt falsch. Experten vermuten ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, die Entwicklung eines Typ-2 Diabetes und sogar bei der Entstehung einer Demenz könnten Feinstaub, Abgase und Co. eine Rolle spielen.

Ist der Schutz vor umweltbedingten Lungenerkrankungen möglich?

Da es sich bei vielen Partikeln um kleinste, nicht sichtbare Elemente handelt, ist es so gut wie unmöglich, das Einatmen der Schadstoffe zu verhindern. Allerdings gibt es ein paar Tipps, mit denen sich die Belastung zumindest ein wenig verringern lässt.

Wer an einer viel befahrenen Straße wohnt, für den ist es ratsam, vor allem zu den verkehrsärmeren Zeiten zu lüften, um möglichst wenig Abgase in den Wohnraum zu lassen. Nach Möglichkeit sollten Spaziergänge oder sportliche Tätigkeiten im Freien in der Natur und abseits von Straßenverkehr, Fabrikanlagen und Ähnlichem stattfinden.

Für Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz einer vermehrten Schadstoffbelastung ausgesetzt sind, ist es ratsam, sich unbedingt an die geltenden Arbeitsschutzregelungen zu halten und gegebenenfalls einen professionellen Mundschutz zu tragen.

