Besonders ärgerlich sind Fehlalarme, wenn der Wohnungsbesitzer nicht zu Hause ist. Denn der Nachbar kann nicht überprüfen, ob es sich um einen Ernstfall handelt. Er muss vom Schlimmsten ausgehen und im Zweifel die Feuerwehr anrufen. Diese rückt erstaunlich oft aufgrund von Fehlalarmen an, die auf Rauchmelder zurückzuführen sind. Teilweise liegt die Quote bei über 50 Prozent. Das ist nicht nur für die Feuerwehr ärgerlich. Denn um sich Zugang zu einer leeren Wohnung zu verschaffen, ist es manchmal notwendig, die Tür aufzubrechen. Um die Reparatur muss sich dann der Hausbesitzer kümmern.

Rauchmelder: Darum kommt es zu Fehlalarmen

Eine der häufigsten Ursachen für einen Rauchmelder-Fehlalarm sind leere Batterien. Dabei klingt das Signal für einen fälligen Batterieaustausch anders als der Warnton bei Brandgefahr: Eine oft leise kurze Tonfolge macht in regelmäßigen minutenlangen Abständen darauf aufmerksam, dass ein Batteriewechsel notwendig ist. Bei Rauchbildung ist der Alarm zusammenhängend und normalerweise deutlich lauter. Mit einer Langzeit-Lithiumbatterie müssen Sie oder Ihr Nachbar diesen Unterschied nur etwa alle zehn Jahre kennen. Andere Batterie halten dagegen nur ein bis zwei Jahre lang.

Auch technische Defekte am Rauchmelder führen häufig zu Fehlalarmen. Diese sind zwar schwer vorherzusehen. Regelmäßige Wartung reduziert die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt allerdings deutlich. Außerdem lassen sich dabei Verschmutzungen beseitigen, die ebenfalls zu einem Fehlalarm führen können. Oft gelangt etwa im Rahmen von Renovierungen Baustaub in die Geräte.

So beugen Sie Rauchmelder-Fehlalarmen vor

Die richtige Anbringung ist ebenfalls wichtig: Rauchmelder sind vorschriftsmäßig zu installieren, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Dabei sollten sich Haus- und Wohnungsbesitzer an die DIN 14676 halten, die Empfehlungen für die Installation von Rauchmeldern enthält. Dazu gehört etwa, dass die Geräte an der Decke angebracht werden sollen und dabei mindestens 50 Zentimeter Abstand zu Wänden haben müssen.

Vermeiden sollten Sie außerdem eine Anbringung in unmittelbarer Fensternähe. Wenn das Gerät starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann es zu einem Defekt kommen. Darüber hinaus ist es besser, in einigen Räumen auf Rauchmelder verzichten, weil Fehlalarme sonst vorprogrammiert sind: In Küche und Bad etwa empfehlen sich stattdessen Hitzemelder. Die Anbringung von Rauchmeldern ist in diesen Räumen übrigens nicht vorgeschrieben.

Weiter reduzieren lässt sich die Wahrscheinlichkeit für einen Fehlalarm durch den Einsatz hochwertiger Rauchmelder. Diese sind an dem Qualitätszeichen „Q” erkennbar und zuverlässiger als günstigere Modelle. Hier gilt wie so oft: Gehen Sie lieber auf Nummer sicher und investieren Sie in Qualität. Im Zweifel wenden Sie sich an einen Elektro-Fachbetrieb, denn für die Experten gehört die Auswahl und korrekte Installation der Warnmelder zum Alltag.