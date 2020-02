Die Bezahlmöglichkeiten einschränken

Die Auswahl an Zahlmethoden ist sehr groß. Beim Einkaufen – ob im Geschäft oder im Online-Shop – machen sie den Bezahlvorgang komfortabler und beschleunigen die Abwicklung. Abgesehen von der klassischen Barzahlung greifen Verbraucher daher gerne auf folgende Möglichkeiten zurück:

EC-Karte:

Ob beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Restaurantbesuch – viele zücken die EC-Karte, anstatt bar zu bezahlen. Dazu muss man einfach nur die Karte in ein entsprechendes Lesegerät einstecken oder auflegen und dann entweder die PIN eingeben oder auf dem Kaufbeleg unterschreiben.

Kreditkarte:

Ein weiteres komfortables und noch dazu weltweit akzeptiertes Zahlungsmittel ist die Kreditkarte. Manche Wareneinkäufe und Dienstleistungen, wie etwa im Ausland ein Mietauto zu buchen, lassen sich meist nur mittels Kreditkarte abwickeln. Sollte jemand Drittes versuchen, unrechtmäßig Geld von der Kreditkarte abzubuchen, erfolgt eine Rückbuchung, die allerdings etwas aufwendiger ist und begründet werden muss.

SEPA-Lastschrift:

Über das Lastschriftverfahren beziehungsweise den Bankeinzug erteilt der Nutzer einer Institution, für regelmäßige Zahlungen, oder einem Händler bei Online-Einkäufen die Erlaubnis, den fälligen Betrag von dem angegebenen Konto abzubuchen. So muss man sich als Verbraucher nicht selbst um die Zahlung kümmern und gerät nicht in die Situation, Rechnungsbegleichungen zu vergessen. Noch dazu schützt die Widerspruchsfrist von acht Wochen, die man ohne Angabe von Gründen in Anspruch nehmen kann, vor unberechtigten Abbuchungen.

Kauf auf Rechnung:

Den besten Käuferschutz bietet der Kauf auf Rechnung. Als Käufer muss man keine sensiblen Daten im Internet angeben und hat die Möglichkeit, erst abzuwarten, ob die bestellte Ware überhaupt geliefert wird. Nur, wenn alles in Ordnung und die Ware den Erwartungen entspricht, wird das Geld überwiesen.

Nachnahme:

Wie beim Kauf auf Rechnung, können Kunden auch bei der Nachnahme erst einmal prüfen, ob die Ware vollständig und unversehrt ist, ehe sie dafür zahlen. Allerdings erhält der Käufer die Ware nur gegen direkte Bezahlung. Sie müssen dem Postboten, der die Bestellung ausliefert, umgehend den fälligen Betrag über eine manuelle Überweisung oder Barzahlung aushändigen. So ist keine Angabe sensibler Daten im Internet nötig, die Zahlungsmethode an sich ist aber mit mehr Aufwand verbunden.

Vorkasse:

Bei Vorkasse beziehungsweise Vorauszahlung verlangt der Online-Händler die Zahlung des Kaufpreises, ehe er die bestellte Ware verschickt. Damit umgeht er das Risiko, vom Kunden kein Geld für versendete Produkte zu erhalten. Allerdings kann es bei der Vorkassenzahlung als klassische Überweisung ein paar Tage dauern, bis das Geld beim Händler ankommt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Geldbeträge über ein virtuelles Konto direkt zum Zahlungsempfänger zu transferieren. Dadurch entfallen die üblichen Banklaufzeiten und die Ware wird schneller verschickt. Dazu eigenen sich die folgenden Zahlungsarten.

Paypal: Für Zahlungsvorgänge im Internet tritt Paypal als Zwischenhändler auf und bucht das Geld von dem hinterlegten Konto ab. Die Kontodaten sind also nur bei Paypal hinterlegt und werden nicht an Dritte weitergegeben.

paydirekt: Bei paydirekt handelt es sich um den deutschen Konkurrenten zu Paypal. Es handelt sich aber nicht um einen Drittanbieter, sondern um eine Zusatzfunktion des Girokontos bei zahlreichen deutschen Bankinstituten. Man muss sich also nicht bei einem neuen Anbieter registrieren, sondern kann als Kunde der teilnehmenden Banken innerhalb des gewohnten Online-Bankings einen neue Zugangsdaten festlegen.

Sofortüberweisung: Im Gegensatz zu Paypal und paydirekt wird das Geld des Käufers bei der Sofortüberweisung nicht direkt an den Händler übermittelt. Dieser erhält in Echtzeit zunächst per E-Mail eine Zahlungsbestätigung, sodass der Versand der bestellten Ware dennoch umgehend eingeleitet werden kann.

Wählt ein Käufer als Zahlungsmethode die Sofortüberweisung aus, wird er zu einem bereits ausgefüllten Überweisungsformular weitergeleitet. Anschließend wird er dazu aufgefordert, seine Zugangsdaten zum Online-Banking anzugeben, damit die SOFORT-AG auf das Konto zugreifen kann. Bestätigt wird die Überweisung mit der üblichen Eingabe der TAN.

giropay: Giropay ist die direkte Konkurrenz zu Sofortüberweisung Beim Zahlen über giropay müssen Verbraucher lediglich ihre Bankleitzahl eingeben, um das Geld zu überweisen. Dann wird man zum gewohnten Online-Banking weitergeleitet, wo die Zahlung nur durchgeführt wird, wenn der Nutzer sie mittels TAN autorisiert hat. Dass man keine sensiblen Daten eingeben muss, ist ein klarer Vorteil gegenüber Sofortüberweisung.

Mobile Payment:

Das mobile Zahlen meint die bargeldlosen Transaktionen mithilfe von Smartphones, Tablets, Smartwatches oder anderen mobilen Endgeräten. Diese werden nur noch über das Lesegerät gehalten und schon ist die Rechnung beglichen. Die Übertragung erfolgt über verschiedene Technologien – meist wird das sogenannte NFC-Verfahren (Near Field Communication) eingesetzt.

Mobile Payment ist eine besonders unkomplizierte Zahlmethode für unterwegs. Foto: stock.adobe.com © goodluz Mobile Payment ist eine besonders unkomplizierte Zahlmethode für unterwegs. Foto: stock.adobe.com © goodluz

Je mehr unterschiedliche Zahlungsarten man nutzt, desto schwerer fällt es, die Ausgaben nachzuvollziehen. Für einen guten Überblick über die Finanzen ist es daher besser, sich auf wenige Bezahlmöglichkeiten zu beschränken. So hat man nur zwei bis drei Anlaufstellen, die man im Blick behalten muss, um zu wissen, wohin die Einnahmen über den Monat verteilt verschwinden. Das bewahrt vor bösen Überraschungen, wenn von verschiedenen Zahlungsarten die Abbuchungen vom Konto erfolgen.

Noch übersichtlicher ist es, so oft es geht bar zu bezahlen. Wer viel mit Karte zahlt, verliert schnell die Kontrolle darüber, wie viel Geld für den Monat schon ausgegeben wurde und wie es um die Finanzen steht. Noch dazu gibt man bei Kartenzahlungen viel leichtfertiger Geld aus als bei Barzahlungen. Hier sieht man mit einem Blick in den Geldbeutel, wieviel Geld noch verfügbar ist beziehungsweise wieviel man bei jedem Einkauf aus der Hand gibt. Das vergrößert die Hemmschwelle für unüberlegte Ausgaben.

Ein weiterer Vorteil von Barzahlung gegenüber Kartenzahlung: Entgegen der allgemeinen Auffassung erfolgt der Zahlvorgang bar schneller als mit der Karte. Das hat eine Studie der Deutschen Bundesbank und des Handelsinstitutes EHI ergeben.

So wenig wie möglich auf Pump kaufen

Für einen besseren Überblick über die persönlichen Finanzen ist es grundsätzlich immer besser, Anschaffungen möglichst aus eigenen Mitteln zu finanzieren und nur in dringenden, absolut notwendigen Fällen auf einen Kredit zurückzugreifen. So halten sich die Kreditsummen, die monatlich vom Konto abgehen, in überschaubaren Grenzen und man kann leichter nachvollziehen, wofür regelmäßig welche Beträge zu zahlen sind.

Beispielsweise will es gut überlegt sein, ob man den nächsten Urlaub, den neuen Fernseher oder die neuen Möbel wirklich mit einem Kredit bezahlen soll oder doch lieber etwas länger daraufhin spart und die Ausgaben aus eigener Tasche finanziert.

Für neue Möbel einen Kredit aufnehmen? Aus eigener Tasche bezahlen ist hier sinnvoller. Foto: stock.adobe.com © Syda Productions Für neue Möbel einen Kredit aufnehmen? Aus eigener Tasche bezahlen ist hier sinnvoller. Foto: stock.adobe.com © Syda Productions

Bei großen Anschaffungen oder Baumaßnahmen kommt man um einen Kredit in der Regel nicht herum. Typische Gründe dafür sind der Bau oder die Renovierung des Hauses oder der Autokauf. Um die Laufzeit der Ratenzahlungen und damit die Schuldenbelastung so gering wie möglich zu halten, sollte man lieber mehr Eigenkapital investieren und einen geringeren Darlehensbetrag nehmen als einen zu großen. Schließlich geht es immer auch um die Frage, ob man den Kredit über die gesamte Laufzeit bedienen kann.

Bei einem oder mehreren bereits bestehenden Krediten ist es in manchen Fällen ratsam, eine Umschuldung vorzunehmen. Generell kann man dabei Kosten sparen, etwa, wenn der bestehende Kredit in Zeiten niedriger Zinsen mit einem günstigeren Kredit abgelöst wird. Dementsprechend profitiert man genau dann, wenn das bestehende Darlehen hohe Zinsen aufweist. Eine Umschuldung kann aufgrund des aktuell günstigen Zinsniveaus deshalb für verschiedene Situationen sinnvoll eingesetzt werden.

Ein Haushaltsbuch führen

Wenn schon zur Monatsmitte das Geld knapp wird, liegt das in der Regel daran, dass der Überblick über die eigenen Einnahmen und Ausgaben fehlt. Jeden Monat landet das Gehalt auf dem Konto, allerdings gehen davon pro Woche unterschiedlich hohe Ausgaben ab.

Ein sorgfältig geführtes Haushaltsbuch – ob nun als klassisches Buch, als Excel-Tabelle oder als App auf dem Smartphone – hilft dabei, sämtliche Einnahmen und Ausgaben übersichtlich und sinnvoll gegliedert festzuhalten. Dadurch kann man versteckte Geldfallen wie Abos oder in Vergessenheit geratene Mitgliedschaften aufdecken und Sparpotenziale erkennen. Nicht zuletzt verschafft ein Haushaltsbuch einen guten Überblick darüber, wie viel Geld pro Monat zur freien Verfügung steht.

Um von diesen ganzen Vorteilen zu profitieren, ist es wichtig, mit System vorzugehen: Zuerst werden alle Einnahmen aufgeführt, die regelmäßig und zuverlässig auf dem Konto landen. Unsichere Einnahmen wie mögliche Bonuszahlungen, Erbschaften oder Steuerrückzahlungen sollte man hierbei außen vor lassen und nur mit dem Geld kalkulieren, das man tatsächlich hat.

Im nächsten Schritt werden Tag für Tag sämtliche Ausgaben notiert, auch bei sehr kleinen Beträgen. Wer eine ganz genaue Finanzübersicht möchte, kann die Ausgaben nach Kategorien sortiert eintragen.

Mögliche Kategorien sind:

Unvermeidliche Ausgaben (Unterkategorien: Mietkosten, Kreditraten, Versicherungen, Lebensmittel, Medikamente, Ausgaben für die Kinder, Ausgaben für das Haustier und Transport inklusive Fahrkarten und Spritkosten)

(Unterkategorien: Mietkosten, Kreditraten, Versicherungen, Lebensmittel, Medikamente, Ausgaben für die Kinder, Ausgaben für das Haustier und Transport inklusive Fahrkarten und Spritkosten) Kultur und Freizeit (Unterkategorien: Bücher und Zeitschriften, Musik, Film, Veranstaltungen, Diskothek, Wellness, Essen gehen, Kneipe/Café)

(Unterkategorien: Bücher und Zeitschriften, Musik, Film, Veranstaltungen, Diskothek, Wellness, Essen gehen, Kneipe/Café) Extras (Unterkategorien: Reisen, Shopping, Kosmetik, Geschenke)

(Unterkategorien: Reisen, Shopping, Kosmetik, Geschenke) Unvorhergesehenes (Unterkategorien: Reparaturen, Neukauf von elektronischen Geräten, Haushaltsgeräten oder Möbeln)

Eine solch genaue Erfassung der Finanzen ist nicht zwingend notwendig. Allerdings sollte man bei den Ausgaben im Haushaltsbuch zumindest zwischen den Fixkosten und den variablen Kosten unterscheiden.

Fixkosten sind die Ausgaben, die jeden Monat mit einem konstanten Betrag anfallen, Dazu gehören Mietkosten, Versicherungsbeiträge und Ratenzahlungen. Diese Ausgaben sollten auf einen monatlichen Durchschnittsbetrag heruntergerechnet werden. Zusammen mit den Angaben über die Einnahmen lässt sich dann errechnen, wie viel Geld jeden Monat für die variablen Kosten übrigbleibt – also all jene Ausgaben, deren Beträge monatlich schwanken. Dazu zählen Lebensmitteleinkäufe, Spritkosten und Freizeitausgaben und Ähnliches.

Ein Wochen- oder Monatsbudget festlegen

Wenn man weiß, wie viel Geld jeden Monat zur freien Verfügung steht, kann man daraus ein Wochen- oder Monatsbudget festlegen. Dazu hebt man einen bestimmten Betrag am Anfang des Monats vom Konto ab. Dieses Budget darf man mit den Ausgaben im gewählten Zeitraum (Woche oder Monat) nicht überschreiten.

Es kann auch helfen, für verschieden Konsum-Kategorien jeweils einen wöchentlichen, monatlichen oder sogar täglichen Höchstbetrag festzulegen. So fällt es leichter, die Kontrolle darüber zu behalten, wie viel man für Kosmetik, Kleidung, Zeitschriften und ähnliche Dinge ausgibt.

Eine Möglichkeit besteht darin, für jede Kategorie einen Umschlag anzulegen, der am Anfang des Monats mit dem selbstgewählten Betrag gefüllt wird. Mit dieser Methode hat man das Bargeld immer im Blick und muss nicht in der Monatsmitte erschrocken feststellen, dass der Kontostand keine weiteren Ausgaben mehr zulässt.

Das Sparpotenzial entdecken

Eine genaue Kostenaufstellung wie etwa in einem Haushaltsbuch hilft auch dabei zu sehen, für welche Dinge man möglicherweise unnötig viel Geld ausgibt. So ist es leichter zu erkennen, an welchen Ecken man in Zukunft beim Einkaufen sparen kann, ohne dass etwas Wichtiges fehlt.

Bei der Gelegenheit kann man außerdem das eigen Konsumverhalten auf den Prüfstand stellen: Wie viel Geld geht im Monat für unnötige Dinge drauf? Gibt es möglicherweise günstigere Alternativen zu den Produkten, die man regelmäßig kauft? Oft bieten Supermärkte und Drogeriemärkte günstigere Eigenmarken an. Grundsätzlich stehen die teureren Produkte auf Augenhöhe, die günstigeren weiter unten. Außerdem kann man darauf achten, ob Angebote tatsächlich günstiger sind oder ob der Kilo- beziehungsweise Literpreis nicht sogar höher liegt.

Mit Bedacht statt spontan einkaufen spart eine Menge Geld. Foto: stock.adobe.com © chachamal Mit Bedacht statt spontan einkaufen spart eine Menge Geld. Foto: stock.adobe.com © chachamal

Besonders verheerend für den Kontostand sind Spontaneinkäufe. Vor jeder Anschaffung sollte immer gründlich überlegt werden, ob der Kauf wirklich notwendig ist. Bei kleinen Spontankäufen ist es sinnvoll, den Gegenstand für zehn Minuten in der Hand zu halten und ihn mit sich herumzutragen, während man sich weiter im Geschäft umsieht. So verfliegt der Charme des „Neuen“ und man kann die Kaufentscheidung vernünftiger fällen.

Bei größeren Anschaffungen sollte man sich 30 Tage Zeit nehmen, ehe man entscheidet, ob man das Produkt kauft. Oft wird man feststellen, dass der Wunsch doch nicht so wichtig war. Mit dieser Methode ist man mit den Kaufentscheidungen in Zukunft viel zufriedener und gibt nicht unnötig Geld aus.

Für den wöchentlichen Großeinkauf sollte man immer eine Einkaufsliste schreiben mit den Dingen, die im Haushalt fehlen. Wer sich strikt an die Liste hält und den Versuchungen im Laden widersteht, gibt automatisch weniger Geld aus. Was auch beim Sparen hilft, ist öfter selbst zu kochen anstatt essen zu gehen und häufiger mit dem Fahrrad zu fahren statt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto.

Am richtigen Ende zu sparen, hat den wunderbaren Effekt, dass zum Monatsende mehr Geld übrig ist. So sammelt sich mit der Zeit eine beachtliche Summe an, mit der man größere Anschaffungen oder einen lang gehegten Traum finanzieren kann. Ein bisschen auf die Ausgaben zu achten und das Geld nicht wahllos auszugeben bringt am Ende einen umso größeren Nutzen.

Finanz-Apps nutzen

Das Smartphone spielt bei tagtäglichen, finanziellen Angelegenheiten eine immer größere Rolle. Dementsprechend gibt es für die verschiedensten Belange in Sachen Finanzen Apps, die sich bequem unterwegs bedienen lassen – sei es für eine schnelle Überweisung oder zur Verwaltung der eigenen Finanzen.

Finanz-Apps helfen dabei, die Kontrolle über die Ausgaben zu behalten. Foto: stock.adobe.com © Minerva Studio Finanz-Apps helfen dabei, die Kontrolle über die Ausgaben zu behalten. Foto: stock.adobe.com © Minerva Studio

Apps als digitale Haushaltsbücher:

Mit Money Control haben Nutzer ein virtuelles Haushaltsbuch zur Hand, mit dem sich Einnahmen und Ausgaben kontrollieren lassen. Außerdem kann man Gruppen für Buchungen erstellen und verschiedene Analysewerkzeuge nutzen, um die eigenen Finanzmittel besser zu koordinieren. Die Daten werden in Diagrammen dargestellt und es gibt eine Übersicht über sämtliche Fixkosten.

Die Apps Meine Finanzen und Money Manager verschaffen dem Nutzer ebenfalls einen guten Überblick über die Finanzen. Hier kann man Einnahmen und Ausgaben eintragen, die dann grafisch als Statistiken und Diagramme dargestellt werden. Die Dateien lassen sich exportieren. Money Manager schützt den Zugriff mit einer PIN, Meine Finanzen greift auf ein Codesperre-Tool zurück.

Apps für die allgemeine Finanzplanung:

Die App Mint ist dafür gedacht, das Budget zu planen und den Plan einzuhalten. Dafür kombiniert die Anwendung sämtliche Finanzfaktoren des Alltags miteinander. So kann man das Bankkonto, Rechnungen, die Kreditkartenabrechnung und die Ausgaben im Blick behalten.

Finanzguru bietet mit seinen Funktionen einen umfassenden Blick über die gesamten Finanzen. Hier kann man alle Online-Bankkonten einspeisen sowie Verträge und Abos abspeichern.

Apps für das Online-Banking:

Die App Finanzblick bietet alle bekannten Banking-Tools und die Möglichkeit, Überweisungen mit echten Formularen auszuführen. Dazu gibt es übersichtliche Diagramme und die Option, die App auch über den Webbrowser zu nutzen.

Ebenfalls praktisch für das Online-Banking von unterwegs ist die App der Sparkasse, die alle gewohnten Funktionen bereitstellt.

Einen Notgroschen für alle Fälle bereithalten

Ein guter Überblick über die eigenen Finanzen ist vor allem in Notsituationen sehr wichtig. Es kann immer sein, dass die Waschmaschine kaputtgeht das Auto in die Werkstatt muss oder anderweitig spontan eine Neuanschaffung oder Reparatur ansteht. Die Ausgaben sollten so kalkuliert werden, dass jeden Monat immer noch ein gewisser Betrag übrigbleibt, um in unerwarteten Situationen nicht in einen finanziellen Engpass zu geraten. Deswegen ist es sinnvoll, regelmäßig etwas Geld auf die hohe Kante zu legen und damit ein finanzielles Polster zu schaffen.

Eine Möglichkeit besteht darin, das Restgeld von dem Betrag, der als Wochen- oder Monatsbudget vorgesehen ist, in einem Umschlag, im klassischen Sparschwein oder an einem anderen Ort in der Wohnung in bar aufzubewahren. So spart man mit der Zeit eine ordentliche Geldsumme an. Noch dazu hat man immer einen bestimmten Geldbetrag zuhause und ist somit immer für spontane Ausgaben wie bestelltes Essen oder einen Einkauf beim Bäcker gewappnet.

Wem bei Bargeld im Haus die Versuchung für ungeplante Einkäufe zu groß ist, kann das angesparte Geld auf das Girokonto oder ein Sparbuch stellen lassen. Zinsen gibt es dafür zwar auch in naher Zukunft wohl nicht, aber immerhin ist die Hürde größer, an das Geld heranzukommen, und damit die Versuchung kleiner, es auszugeben.

Damit man nicht erst darauf hoffen muss, dass am Wochen- oder Monatsende noch etwas übrig ist, das man ansparen kann, sollte anderweitig vorsorgen. Finanzielle Polster lassen sich auch dadurch schaffen, dass man jeden Monat einen fixen Betrag auf ein Tagesgeldkonto oder ein Sparbuch überweist. Besonders einfach ist das über einen Dauerauftrag. So geht zum gewünschten Zeitpunkt immer der Betrag vom Konto ab und man braucht nicht jeden Monat an die Überweisung zu denken. Diese Methode ist besonders effektiv, weil man gar nicht erst die Möglichkeit hat, das Geld auszugeben.