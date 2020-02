Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Nach seinem am Vortag nur knapp verpassten Rekordhoch gab der Leitindex in der ersten Handelsstunde um 0,21 Prozent auf 13.759,81 Punkte nach.