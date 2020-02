Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne wieder abgegeben. Kurz vor Handelsschluss kamen stark negative Impulse in den Markt, so dass der Leitindex mit minus 0,91 Prozent auf 13.664,00 Punkte auf seinem Tagestief schloss.