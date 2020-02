Von Oliver Horst

Bei der Sparda-Bank West, die auch Kunden und zwei vor der Schließung stehende Filialen in OWL hat, kostet das Online-Girokonto ohne Lohn- oder Renteneingang ab 1. April statt 2,50 Euro drei Euro im Monat. Für das Flex-Girokonto werden unabhängig vom Geldeingang dann sechs statt 2,50 Euro fällig. Für alle Kunden – auch jene mit einem weiterhin kostenlosen Onlinekonto mit Geldeingang – verteuern sich zudem weitere Leistungen. Die Bankkarte kostet künftig 20 statt zwölf Euro im Jahr. Zudem erhöhen sich die Preise für Abhebungen an Geldautomaten anderer Institute. Und Nutzer des Online-Girokontos zahlen für Vorgänge am Schalter oder an Service-Automaten mehr. Einer Umfrage unter Instituten in OWL zufolge gibt es derzeit bei den meisten keine konkreten Pläne für Gebührenerhöhungen. Bei den Sparkassen Bad Oeynhausen-Porta Westfalica, Höxter sowie Minden-Lübbecke und der Volksbank Lübbecker Land sind Preiserhöhungen derzeit nicht geplant. Die Sparkasse Bielefeld hatte zum Jahreswechsel die Kontogebühren erhöht. Bei der Sparkasse Rahden seien „Anpassungen nicht ausgeschlossen“. Die Volksbank Schnathorst hält höhere Preise im Zahlungsverkehr Ende 2020 für möglich. Die Verbund-Volksbank OWL erklärt, „jedes Jahr die Gebühren und Preise zu prüfen“. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh spürt „eine höhere Kunden-Sensibilität“ und eine „steigende Nutzung der einfachen Funktion des Kontowechsel-Services“ auf ihrer Internetseite.